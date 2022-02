Trettebergstuen, kulturlivet skriker!

Av: Silje Louise Waters, gruppeleder for Fredrikstad SV og Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for Østfold SV.

Nylig avla kulturministeren et besøk i Fredrikstad. Det er hyggelig med besøk, men kulturlivet trenger mer drahjelp enn gode ord i møter nå.

For rundt omkring det offentlig finansierte Østfold Internasjonale Teater, som fikk besøk fra statsråden, sitter nemlig nå frustrerte frilansere i kulturfeltet, selvstendig næringsdrivende og kulturgründere og roper etter statlig drahjelp.

Selv om samfunnet er åpnet opp, er folks publikumsvaner endret. Det vil ta tid å bygge opp igjen. Arrangører tør ikke planlegge for langt fram i tid, og det har vært for kort tid til å hive seg rundt å gjennomføre det man nå har lov til. Samtidig avslås søknader om stimuleringsmidler fordi de gjelder arrangementer som skulle gjennomføres etter at restriksjonene slapp. For noen bare timer etter lettelsene kom. Men så raskt kan man ikke å snu om kursen. Og skulle man være så heldig å få innvilget stimuleringsmidler, dekker det ikke fullt ut alle kostnader, i en bransje hvor mange selvstendige aktører tar stor økonomisk risiko i utgangspunktet.

Kulturlivet som næring har igjen og igjen vært taperen i denne pandemien. Kulturlivet har mistet fagfolk, kompetanse og folk som er villige til å gjennomføre prosjekter.

Hvor er planen for å gjenoppbygge kulturlivet?

Hvor er ubyråkratiske stimuleringsordninger som bidrar til å sikre stabil finansiering av profesjonelle prosjekter og arrangementer?

Kom gjerne ned til Østfold på besøk igjen, Trettebergstuen, men kom med hjelp i kofferten. Hør på dem som gang på gang har lidd store økonomiske tap av egne oppsparte midler, eget firmas likviditet og uttørking av egen kreativitet fordi all tid går med på å navigere i et stort byråkrati av tilskuddsmidler som til syvende og sist ikke er treffsikkert nok og fører til avslag.

Løsningene ligger klare, for de har SV tatt til orde for i Stortinget gang etter gang. En plan for restart av kulturlivet. Å tette hullene i ordningene. Ressurser til å kunne sparke i gang aktiviteten igjen. Mulighetene er store.

