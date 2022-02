Fem snekkerråd til pappa og bestemor

Her er mine fem råd til deg som nå er kanskje den viktigste rådgiveren for ungdom som skal ta det store utdanningsvalget 1. mars.

Selv om det kanskje ikke føles sånn så ofte, hører ungdommen din mye mer på deg enn man skulle tro. Forskning viser at hva du som forelder eller nær slektning gir råd om, betyr mye for hva slags utdanning ungdommen velger. Mange forbinder kanskje yrket vårt bare med Sinnasnekker’n eller etternavnet Andersen. De færreste har god oversikt hva som skjer i og med yrket. Derfor vil jeg gi deg som rådgiver fem råd før du tar yrkesvalgpraten med ungdommen.

Første råd: Det er forskjell på tømrer og snekker. Snekkerne jobber ikke ute på byggeplasser, men inne på et snekkerverksted. Snekkere jobber mest med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken, vinduer og trapper. Elsker ungdommen din å arbeide med detaljer og finpuss, og er mer glad i å være inne enn ute? Da har du en perfekt snekkerkandidat.

Andre råd: Mange tror at ungdommen blir låst til én ting når man tar yrkesfag. Men det er jo ikke sant! Man kan ta påbygg og studere videre. Og liker ungdommen din skjerm og spill – desto bedre! Mye av arbeidet i norske snekkerbedrifter foregår ved hjelp av avansert teknologi og roboter.

Tredje råd: Det går så det griner i norske snekkerbedrifter, og veksten blir sterkere år for år. Ungdommen din vil få en spennende jobb der man får se håndfaste resultater av sitt eget arbeid, og de vil oppleve kunder som er villig til å betale godt for noe de har lagd. Så ønsker dessuten flere og flere kunder å kjøpe norskproduserte trevarer. Og mange vil også sette pris på at ungdommen din er med på å bidra til lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser.

Fjerde råd: Snekkeryrket er ikke for alle, men kjønn er absolutt ingen grunn til å velge bort yrket vårt. Av alle bygg- og anleggsfagene skiller snekkerfaget seg ut som faget med flest kvinnelige lærlinger. Jeg tror det går litt på at kvinner har større sans for kvalitet og estetikk enn mange menn. Dette er interesser og evner man får brukt til gagns i snekkeryrket.

Femte råd: Er ungdommen din opptatt av klima og miljø? Veldig bra. Norske snekkerbedrifter får god hjelp av at økt bruk av tre er en stor global bærekraftsatsning. Skogen og treet vil være en viktig løsning for de utfordringene verden står overfor innen klima, miljø og bærekraft.

Jeg håper at du ble litt nysgjerrig på yrket nå. Om du vil lese og lære mer om snekkeryrket finnes det god informasjon på Bli Snekker Også ønsker jeg lykke til med den viktige jobben som rådgiver for ungdommen din de neste ukene!

