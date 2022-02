Et tåkelagt nasjonalt problem

Kampen mot rasisme og diskriminering har blitt lysere. Likevel, har vi ikke fått til en nasjonal endring ennå. Politisk aktivitet er satt i gang og mange historier har kommet ut. Ved at kvitteringsordning blir testet i Oslo, føles det som vi har tatt vårt første skritt, men ikke det store steget.

Rasistisk profilering i Norge ble kanskje først oppdaget ved grenseovergangen til Norge for over 30 år siden. Etnisk profilering er diskriminering fra en nasjonal institusjon som skal beskytte deg. Begge delene oppleves i dag og det har formert mye angst, spesielt hos ungdommer. Dette er problemer man ikke har helt oversikt over. For å bekjempe slike utfordringer trenger vi politisk endring. Vi må redusere diskriminering og det kan vi gjøre ved å innføre kvitteringsordning i politiet.

Temaet har både blitt redegjort og stemt ned på Stortinget de siste 20 årene. Per dags dato foregås testing av ordningen i Oslo. Det ble satt i gang under dagens regjering ledet av Støre. En effektiv politisk plan mot rasisme og diskriminering som en Høyre regjering hadde aldri jobbet for. Kvitteringsordning ved politikontroller er løsningen for trygghet mellom individ og politi. Samtidig som det reduserer unødvendig mistillit og økt sjanse for ubehagelige opplevelser. Vi trenger at dette blir tilgjengelig for hele befolkningen!

[ Stor seier i kampen mot raseprofilering: – En gang ble jeg stoppet av politiet tre ganger på samme dag ]

Alle fortjener dokumentasjon på hvorfor de har blitt stoppet. På toppen av det blir det essensielt å granske resultatene etter at kvitteringsordningen blir lovfestet nasjonalt. Vi krever bedre oversikt overfor ulike arenaer i samfunnet og mer rettferdighet!