Det satses på skolehager i Fredrikstad

Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på at elever i Fredrikstad skal få tilgang til skolehager. Arbeidet med å realisere dette begynner virkelig å bære frukt, bokstavelig talt, og her skal vi, med bred politisk enighet, fortsette å levere. Flertallspartiene har i årets budsjett økt årlig driftsramme fra 450.000 til 950.000 kroner. Kommunen har også inngått et meningsfullt samarbeid med Månegartneriet hvor flere skoler er involvert med flere klasser. Disse klassene har mange økter gjennom skoleåret, og nå må vi sørge for at enda flere elever får tilgang til disse fantastiske, kreative, grønne klasserommene som skolehager er.

For oss i Miljøpartiet de Grønne er det viktig at disse midlene benyttes på en slik måte at vi får høyest mulig grad av resultatoppnåelse, og at flest mulig av barna våre får tilgang på undervisning og aktiviteter i en skolehage. Pengene bør brukes til frikjøpte lærerressurser, kompetanseheving av ansatte, forbedring av eksisterende skolehager og etablering av nye.

Det høres kanskje ut som drømmerier å få til så mye for en såpass beskjeden sum? En skolehage bør ikke være en fullskala utgave slik vi ser på Kråkerøy ungdomsskole, eller Månegartneriet, for å gi et positivt læringsutbytte. Man kan begynne i det små der ansatte og elever sammen etablerer, sår og dyrker, og la skolehagen vokse i takt med kompetanseheving og ressursbruk. Samarbeid med frivillige aktører er verdt å se på som en ressurs som gir mulighet for engasjement fra lokalsamfunnet og at man får mer ut av hver krone.

Skolehagen bidrar med en kontrast til «passiv innlæring», datamaskin, sosiale medier og organiserte aktiviteter. — Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad

Er det noe vits å bruke penger på noe slikt da? Er ikke lærerne allerede overarbeidet? Når det gjelder lærerne er det helt avgjørende at dette ikke blir noe de må gjøre i tillegg til alt det andre de står i. Arbeidet med skolehager må være lystbetont og prioriteres som selvstendig prioriterte oppgaver.

La oss gå grundigere inn på hvorfor skolehager er så bra for barna våre.

Barn lever, som oss voksne, i et prestasjonssamfunn med stadig høyere krav til gjennomføring på individuelt nivå. Stadig mer skolearbeid, og fritidssysler, foregår på digitale plattformer. Skolehagen bidrar med noe annet, en kontrast til «passiv innlæring», datamaskin, sosiale medier og organiserte aktiviteter. En arena hvor barna bruker hele kroppen, alle sansene og kan oppleve tilhørighet og mestring.

Aktiviteter i skolehagen kan tilpasses den enkelte skoleelev. Det er jo slik at vi mennesker lærer på forskjellige måter og har forskjellige evner. Skolehagen appellerer til ulike sider hos elevene, noe som gjør at flere kan føle mestring i skolehverdagen.

Skolehagen skaper bevissthet om og vil være en viktig forutsetning for at barn skal forstå sammenhengen mellom maten de spiser og hvor maten kommer fra. Gjennom dette får de økt forståelse for prosessene som skjer i naturen. Videre vil skolehageelever få en erfarings- og opplevelsesarena som kan bygge bru mellom teori og praksis med utgangspunkt i lokale forhold.

Skolehagen kan knyttes opp mot aktiviteter i de fleste fag, også de overordnede læreplanmål som definerer og skal være verdigrunnlaget for grunnopplæringen; menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet, demokrati og medvirkning.

Med begrunnelsene nevnt over bør det være lett å forsvare tid og ressurser brukt på skolehager. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for de eksisterende skolehagene, og for flere skolehager i Fredrikstad kommune, ved at midler fordeles hensiktsmessig. Slik at lærere får innarbeidet og brukt skolehagene best mulig tilpasset elevenes skolehverdag.

