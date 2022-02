Et nytt og vitalt Østfold

. (...)

Det er ingen som ønsker seg tilbake til nøyaktig den samme fylkeskommunen som vi hadde tidligere. Det forplikter at folkeviljen og sjølråderetten har seiret. Ideene myldrer allerede for hvordan nye Østfold kan bli.

Den forrige regjeringens tvangssammenslåing av fylkene og kraftige sentralisering har virkelig falt fullstendig fra hverandre på rekordtid. Folket taler med klar og tydelig stemme i fylke etter fylke over så å si hele landet. De vil ha et ord med i laget i sitt eget hus.

Det er ikke bare Viken som nå endelig blir oppløst. I Nord-Norge skiller Finnmark og Troms lag. Trauste telemarkinger vil ikke lenger være tvangsgiftet med de «blå seilersko-folka» i Vestfold, som det blir sagt. Til og med i Innlandet kan det gå mot at hedmarkinger og opplendinger fortsetter å holde seg på hver sin side av Mjøsa for godt. Det skulle ikke forundre meg om ikke også sogninger og fjordinger snart slår på skjoldene sine og vil ut av Vestlands-tvangstrøya de også.

De som fortsatt tviholder på storfylkene, har snart ingen argumenter igjen. Bortsett fra det vanlige og forslitte om at en oppløsning er «sløsing med skattebetalernes penger». Folkestyre og nærdemokrati blir føyset til side med at alt som skjer i fylkeskommunen er så kjedelig at det ikke engasjerer noen. Som om det skulle engasjere mer når beslutningene blir tatt enda fjernere fra folk og påvirkningsmulighetene blir mindre.

Et stort flertall vil nemlig ha ekte og nært folkestyre her i Norge. Folk vil at viktige lokale beslutninger skal tas i samråd med folket som bor der. Dette har selvsagt sin pris, men den er verdt hver eneste krone. Vårt fellesskap og velferd er bygget på dette.

Norges utbygde og desentraliserte demokrati helt ned på arbeidsplasser, skoler og alle slags institusjoner har ført landet vårt til toppen av alle demokrati-kåringer og statistikker verden over. Her tar Norge gull i alle øvelser. Snart får den rødgrønne Støre-regjeringen en flott anledning til å øke forspranget ytterligere ved å gi alle fylker enda større armslag.

I regjeringens Hurdalsplattform står det rett ut at fylkeskommunene nå skal styrkes som samfunnsutviklere, og at flere oppgaver skal overføres fra stat til fylke. Da blir det bare pinlig når enkelte ressurssterke kommuner, som for eksempel Moss, blir furtne og vil løpe fra sitt samfunnsansvar ved å vegre seg for å bli med på denne nye Østfold-dugnaden og stikke av til Akershus.

Mange kloke hoder har tenkt mye på hvordan de utskjelte og kjedelige fylkeskommunene kan revitaliseres. Det skjer i hvert fall ikke ved å gjøre dem større og fjernere fra folk flest. Tvert om kommer det folkelige engasjementet og interessen for fylkespolitikken til å øke nå når fylkeskommunene finner tilbake til sitt tidligere geografiske omfang og identitet.

Samtidig skal fylkeskommunene få flere oppgaver, utvidet handlingsrom og mye større økonomiske muskler. Det er duket for en sabla fylkeskommunal politisk idéutvikling i månedene som kommer. Altfor mange viktige saker som angår fylkene blir avgjort andre steder enn i fylkestingene. Statens mange direktorater, særorganisasjoner og råd har ofte mer økonomisk makt og innflytelse på sine områder enn fylkeskommunene. De har dessuten svært ofte lettere og enklere tilgang til regjering og storting og dermed større innflytelse.

Næringslivet i Østfold vil for eksempel gjerne samarbeide mer med fylkeskommunen om nye prosjekter og virksomhet i Østfold. Politikere som bor og jobber i industrifylket vet ofte hva som skal til, men tiltakene strander dessverre altfor ofte på grunn av oppsplitting mellom statlig og fylkeskommunalt handlingsrom og beslutningsevne. Det samme gjelder innenfor natur- og friluftsliv, miljøvern, videregående skoler, samferdsel og kultur. Omfordeling av midler og ansvar mellom statlige organer og fylket blir selvsagt en krevende og omstridt reform, men det får vi tåle.

Mulighetene for en kraftig ny giv og alternative måter å finne gode, rake løsninger på Østfolds ulike samfunnsbehov er til stede. Momentum er nå! Det er bare å gyve løs! Det mangler heldigvis ikke på muligheter nå når loddet er kastet. Nedleggelsen av Viken bør tenne en gnist. La denne bli rødgrønn ikke blå!

