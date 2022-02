Den rødgrønne-regjeringen vil ha ny arbeidslivspolitikk, til det bedre for deg og meg!

Etter rundt 130 dager ved makten, ser vi en regjering som jobber i herdig for å komme opp med tiltak og lovendringer som vil gjøre arbeidslivet i Norge mer seriøst, men også utjevne maktbalansen mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne noe, slik at det blir et noe mer likeverdig forhold. Og det trengs, for i løpet av de siste åtte årene, har maktbalansen blitt forskjøvet til fordel for arbeidsgiverne.

Nå skal denne regjeringen ta Høyres Linda Hofstad Helleland på ordet og forsøke å få tannkremen tilbake i tuben. Hun uttalte nemlig i 2014 at «Med Høyre med makta skal vi skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake». Her jobber Støre-regjeringen på høygir for nettopp det, ikke bare få tilbake det som er skvist ut, men putte tilbake mer enn det som var i tuben ifra før.

Hvorfor nevner jeg dette? Jo, nå kommer det skjerpelser på løpende bånd fra den rødgrønne-regjeringen, for å få på plass nye bestemmelser og regler for å få et arbeidsliv som er Norge verdig. Fra innsettelsen og fram til nå, har de ulike departementene jobbet iherdig, med Hadja Tajik i spissen, godt hjulpet av vår egen Jon Ivar Nygård, og vi ser konturene av et arbeidsliv i store endringer til det bedre, sett ifra mitt ståsted som en tillitsvalgt som jobber for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

I Norge skal alle ha norske lønns- og arbeidsvilkår, uansett hvilken nasjonalitet du har. — Vidar Schei, avdelingsleder for Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening

Noe av det første samferdselsminister Jon Ivar Nygård gjorde var å stoppe anbudsrundene som var igangsatt av Solberg-regjeringen, og varslet at det ikke var sikkert at de strekningene som de rakk å sette ut på anbud til Go-Ahead og SJ vil få forlenget avtale når disse går ut. Videre har han varslet innskjerpelser og kamp mot sosial dumping i transportsektoren, og i tillegg har han et ønske om å rydde opp i frislippet den forrige regjeringen gjorde i drosjenæring, med klare krav til at drosjer må ha tilknytning til taxisentraler, stoppe frislipp i antall løyver og ha tilbake behovsprøving. Alt dette er med på å gjøre jobbene til de som jobber innenfor disse næringene mer forutsigbare og trygge, og mindre utsatt for misbruk og sosial dumping.

Arbeidsminister Hadia Tajik har allerede varslet at det kommer sterke innskjerpelser i bruken av innleie i byggebransjen rundt Oslofjorden, i tillegg til at det er flertall for å fjerne adgangen midlertidighet, som Robert Eriksson, fra Frp, innført da han var arbeidsminister for Erna Solberg. Men det stopper ikke der, for det vil bli gjeninnført kollektiv søksmålsrett, det blir styrkelser i fortrinnsretten for den vanlige arbeider. Dette er bare en begynnelse på den totale forvandlingen vi nå står ovenfor.

[ – Sosial dumping er ekstremt lønnsomt og må medføre straff ]

Så vil det nok komme mange reaksjoner ifra Høyresiden på dette jeg nå skriver om, både lokalt og nasjonalt. I tillegg vil nok også NHO hoppe på dette toget. Slik det gjør hver gang det skjer store endringer til fordel for arbeidstakerne. Her vil det nok komme påstander om at det nå er kroken på døra for lønnsomhet, det vil komme et ras av konkurser, bli økt arbeidsledighet og at Norge nå vil gå i retning av å være næringsfiendtlig. Dette hylekoret kom da man innførte arbeidsmiljøloven i 1977, når man innførte AFP-ordningen gradvis ifra 1988, da obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, ja stort sett hver gang en regjering med Arbeiderpartiet i spissen gjør store endringer i arbeidslivet til fordel for arbeidstakerne, men allikevel har Norge vært kåret til et av de landa i verden det er lettest å ha suksess og tjene penger. Merkelig det der.

Det arbeidet den sittende regjeringen nå gjør, er de største endringene i norsk arbeidsliv siden innføringen av arbeidsmiljøloven i 1977. Her er det bare å glede seg til fortsettelsen, for dette vil gjøre arbeidslivet tryggere, og gi større trygghet i arbeid. Fellesforbundet og en samlet fagbevegelse vil i tiden fremover se en regjering som gjør det de har lovet, gjør det til det beste for deg og meg, den vanlige arbeider og innbygger. For i Norge skal alle ha norske lønns- og arbeidsvilkår, uansett hvilken nasjonalitet du har.