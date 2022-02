Bytt tomme ord med handling, stå opp mot Israel!

For Palestinakomiteen Østfold, Knut-Jarl Rødje

Resultatet av møtet i FN er en uttalelse der vold, terror og ulovlige bosetninger på okkupert land pekes på som uakseptabelt og fredshindrende, og med de samme oppfordringene til «begge parter» om å gå inn i nye samtaler, samtaler som ikke resulterer i annet enn at palestinernes situasjon forverres år for år. Grunnen er enkel: Israel ønsker ingen tostatsløsning. De kan trygt opprettholde full kontroll gjennom okkupasjon og ekspansjon i de okkuperte områdene, det får ingen konsekvenser.

Det må mer enn ord og pengestøtte til for å prege utviklingen på bakken. Å adressere den triste virkeligheten og foreslå virkemidler som stiller okkupasjonsmakten ansvarlig er et godt sted å begynne.

Israel utøver apartheid

Tidligere har den israelske menneskerettsorganisasjonen B´ Tselem konkludert med at det eksisterende systemet, med egne lover og rettigheter som gjelder for israelske jøder og andre lover for palestinere, tilsier at Israel er et apartheidregime.

I april 2021 kom den høyt anerkjente menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) sin rapport, som konkluderte med at israelske myndigheter er skyldige i forbrytelsen apartheid.

Nylig kom Amnesty International med sin rapport, der de forteller at Israels apartheidregime systematisk dominerer og undertrykker den palestinske befolkningen. Rapporten tar for seg en rekke grusomme forhold, som er solid forankret i dokumenterte fakta.

Verdens ledende menneskerettsorganisasjoner slår altså fast at Israel fører apartheidpolitikk, og står for grove brudd på folkeretten. Basert på vold, fordrivelse og utarming.

Nå må Norge arbeide for, og foreslå, at FN må etterforske apartheid i Palestina og Israel.

Fra ord til handling

Den israelske hæren og bosetterbevegelsen herjer og terroriserer, både i de okkuperte områdene og i Israel. Verdenssamfunnet må holde israelske myndigheter ansvarlige for brudd på internasjonal lov, etterforske apartheid, heve blokaden av Gaza og støtte opp under kravene om frihet og like rettigheter for alle innbyggerne mellom Jordan-elven og Middelhavet. Den israelske regjeringen sier rett ut at de ikke ønsker en palestinsk stat, og at de vil fortsette å utvide utbyggingen i de okkuperte områdene.

Norge ønsker å spille en aktiv rolle i å få slutt på okkupasjon, terror og krig. Men det krever at krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter, FN-resolusjoner og internasjonal lov blir møtt med sanksjoner. Tomme ord om forsoning og nye runder med samtaler hvor okkupanten får sette agendaen, fører ikke fram. Da vil Israel fortsette sin ekspansjon på stjålet land, og de okkuperte forblir undertrykt og marginalisert.

Knut-Jarl Rødje, leder for Palestinakomiteen Østfold (Arne Børresen)