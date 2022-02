90 foreldre kan bli sendt ut av landet

Det er mødre og fedre som har norske barn eller barn som har oppholdstillatelse i Norge. Årsaken til utvisning er brudd på straffe- eller utlendingsloven. Redd Barna mener det er et gjentakende problem at barnets beste overkjøres i slike saker. Når det strider mot barns beste må det brukes andre reaksjonsformer enn utvisning.

Disse familiene bor rundt om i lokalsamfunn i hele landet. Noen av dem har støttegrupper som taler deres sak, og som bidrar til at situasjonen blir satt på dagsorden og får oppmerksomhet i presse. Mange av familiene splittes opp, uten at vi noen gang får høre om det.

Redd Barnas mandat er ikke å gå inn i enkeltsakene, men vi jobber bredt med å dokumentere uretten og påvirke norske myndigheter til å endre et system som ikke ivaretar barns rettigheter. Nå er tiden overmoden for at praksisen i utvisningssaker som berører barn blir endret. Vi mener at hovedregelen må være at barn ikke skilles fra foreldrene sine, og at familier ikke utvises fra Norge når dette strider mot hensynet til barnets beste.

Barn er først og fremst barn, uansett hvilken oppholdsstatus barna eller foreldrene deres har. De har egne rettigheter i kraft av å være barn. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn, og barn skal ikke straffes for noe foreldrene har gjort. Retten til å være sammen med foreldrene sine er en helt grunnleggende rettighet som alle barn har. Dette er nedfelt i barnekonvensjonen, og er også en del av Grunnloven vår. Til tross for dette, skjer det gang på gang at barn i utvisningssaker blir skilt fra det aller viktigste de har, en mor eller en far.

[ I en rekke saker kan det føre til at familier splittes ]

Nylig kom en arbeidsgruppe, nedsatt av justisdepartementet, med en rapport hvor de har sett på utvisning i saker som berører barn. Flertallet mener at det haster å få på plass et regelverk som gir mulighet for en mer helhetlig vurdering av barnets beste og tilgang til mer passende inngrep i disse sakene. Hvis ikke vil Norge kunne risikere å bli dømt i flere saker i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å ikke ha holdt seg til Norges internasjonale forpliktelser.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sin respons på rapporten var blant annet at regjeringen vil bruke tid på å avklare hvilke av forslagene regjeringen eventuelt vil følge opp, samt om det er andre tiltak regjeringen ønsker å utrede. Redd Barnas budskap er at vi har nok utredninger og dokumentasjon. Nå trenger barna at regjeringen handler raskt. Regelverket og praksis bør endres slik at deres grunnleggende rettigheter blir ivaretatt.

