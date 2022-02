Sarpsborg og Fredrikstad bør få storbytilskudd fra staten

Av: Halfdan Knudsen Lille-Schulstad, Sarpsborg Venstre og Trond Svandal, Fredrikstad Venstre

Venstre i Sarpsborg og Fredrikstad mener at våre to byer må kunne søke sammen om å få storbytilskudd fra staten. Ordningen er allerede innført i seks av de største bykommunene i landet: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kristiansand. Dette er byer med flere enn 100.000 innbyggere. Fredrikstad og Sarpsborg utgjør i dag et felles byregion med ca. 138.000 innbyggere, og er slik sett større enn både Drammen og Kristiansand. Men vi faller utenfor ordningen i dag.

Våre to byer har i årtier hatt betydelige levekårsutfordringer. Det offentlige Levekårsutvalget leverte sin rapport sommeren 2021. Her sier de at storbytilskudd er viktig for å bekjempe levekårsutfordringer i byer. Rapporten slår også fast at det er mange av de mellomstore byene på Østlandet, slik som våre to byer, som har utfordringer som dreier seg om høyt utenforskap, for mange barn vokser opp i fattigdom, for mange som faller ut av eller får ikke fotfeste i arbeidslivet.

Gjennom flere år har både media og lokale levekårskartlegginger pekt på at disse sosiale utfordringene er betydelige hos oss, og delvis tiltakende. Altfor mange lever i fattigdom og ufrivillig utenforskap, altfor mange står utenfor arbeidslivet. Ekstra storbymidler fra staten vil kunne være et viktig virkemiddel for å intensivere det lokale arbeidet vi må gjøre med integrering og inkluderingsarbeid, og tiltak for å få flere inn i arbeids- og samfunnslivet. Det er viktige mål for vår lokale sosialpolitikk.

Statens overføringer til kommunene blir beregnet ut fra en rekke faktorer, og kommuner med lavere skatteinntekter enn andre får kompensert en del av denne skjevheten. Kristiansand, som ble en kommune med litt over 100.000 innbyggere etter kommunesammenslåing i 2020, fikk om lag 40 millioner ekstra i året fra staten gjennom storbytillegget. Disse midlene kan derfor bli svært viktige og kan målrettes i det sosiale arbeidet som må skje i begge våre kommuner.

I juni i år skal det statlige oppnevnte Inntektsjusteringsutvalget levere sin rapport til regjeringen. Her ser de på hele det kompliserte systemet staten bruker for å fordele midler til kommunene. I dette arbeidet er det viktig at Sarpsborg og Fredrikstad kommer på banen. Selv om vi fortsatt skal være to kommuner, mener vi at staten må åpne for at vi i fellesskap kan kvalifisere for storbymidler. Det vil vi jobbe for.

