Er du klar for årets markering av kvinnedagen i Fredrikstad?

På vegne av 8. mars-komiteen: Lisa Skaret, Latoya Wang Wendelbo, Helene Apenes Matri, Elin Tvete, Hannah Berg.

Etter et år med opphold på grunn av pandemien gleder vi i 8. mars-komiteen oss til å igjen sette likestilling og i solidaritet på dagsorden. Smittetrykket i Fredrikstad er fortsatt høyt, og det har vært vanskelig å forutse hvilke regler og anbefalinger som ville gjelde, derfor blir årets markering deretter. Vi avventer enda et år med et rikt program i 8. mars-uka, men det blir tog og appeller på selve kvinnedagen, slik som så mange ganger før.

Tradisjon tro er hovedparolen også i år «solidaritet med verdens kvinner».

8. mars handler ikke bare om å markere viktige kamper i Norge, det betyr også å stå i solidaritet med våre søstre i andre land. For selv om forskjellsbehandling rammer kvinner i nærmest alle verdens land, rammes ofte de aller mest utsatte kvinnene hardest.

Jenter og kvinner i fattige land, eller områder rammet av krig og konflikt, utsettes også oftere for kjønnsbasert diskriminering, undertrykkelse og vold. Blant annet gjennom tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og seksuelle overgrep.

Kvinnekamp trengs i hele verden, og det er dette 8. mars handler om – ideen om solidaritet på tvers av landegrenser med alle verdens kvinner.

Det blir ikke noe paroleverksted i Fredrikstad i år, men 8. mars-komiteen vil ta med paroler og plakater fra tidligere år som fortsatt er aktuelle. Vi oppfordrer alle som ønsker å sette fokus på en spesiell sak om å ta med egne plakater og paroler. Vi setter pris på om disse meldes inn til komiteen i forkant via vår Facebook-side (søk opp 8. mars-komiteen Fredrikstad).

[ Debatt: Hvor mange år til skal vi markere 8. mars? ]

Foreløpig program for dagen er:

Oppmøte ved bibliotektrappa klokka 17:00. Her blir det appeller og kulturelt innslag.

Så blir det nedleggelse av blomster ved Katti Anker Møller-statuen i bibliotekparken før det blir demonstrasjonstog gjennom sentrum.

Fra klokka 19:00 blir det filmvisning på kinoen.

Andre arrangementer som har relevans for kvinnedagen (uansett når på året de arrangeres) kan meldes inn til 8. mars-komiteen, så hjelper vi gjerne med å spre informasjon.

Vi gleder oss til å børste støv av paroler og roperter, og gå sammen med søstre og brødre i kampen for et mer likestilt samfunn.

Vel møtt!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen