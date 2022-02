Spesielt vold mot eldre er et usynlig, underkommunisert samfunnsproblem, og dessverre blir de eldre befolkningsgruppene i mindre grad enn andre grupper inkludert når vold i nære relasjoner debatteres.

Verdens helseorganisasjon slår fast at mellom 4 og 6 prosent av eldre daglig utsettes for vold og overgrep. Voldsutsatte eldre kontakter i liten grad tjenesteapparatet for hjelp. Mange føler skyld og skam for det de utsettes for, eller at det er en privat sak og et familieanliggende som de ikke ønsker å snakke med andre om. Eldre har også færre arenaer å betro seg på, de har ikke arbeidskamerater, og mange sitter mye alene. Andre er sårbare og har ulike funksjonsnedsettelser og er avhengig av hjelp fra andre for å klare seg i hverdagen.

Det finnes flere former for overgrep:

Overgrep som relaterer seg til en mangelfull omsorgssituasjon, hvor eksempelvis den eldre er omsorgsperson for sin partner som lider av demenssykdom eller annen kognitiv svikt som medfører uro eller voldelig atferd. Denne situasjonen kan føre til frustrasjon og utmattelse, aggressivitet mot partneren og også til neglisjering av behov som den hjelpetrengende har. Myter som at «eldre alltid er snille» gjør at samfunnet ikke er oppmerksomme nok. Eksempelvis når det gjelder å skille skader fra ulykker og vold påført av andre.

Overgrep som relaterer seg til sosiale problemer og langvarige familiekonflikter, eksempelvis der voksne barn eller barnebarn med psykiske og sosiale problem terroriserer eller presser gamle foreldre for penger. Er overgriperen ens eget barn, kan det være ekstra vanskelig å be om hjelp til å beskytte seg.

Overgrep som har samme karakter som vanlig såkalt kvinnevold, der mannen helt enkelt fortsetter å mishandle sin partner etter pensjonsalderen.

I 2021 kom regjeringen Solberg med handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det er svært viktig at vi som samfunn får mer kunnskap om hvordan vi forebygger, avverger og avdekker vold og overgrep.

Helsetjenesten har ansvar for oppfølging og behandling av både volds- og overgrepsutsatte og utøvere. Kompetansen i helsetjenesten og samhandling med andre aktører vil ha betydning for hvor godt vi lykkes.

Derfor er det viktig at sittende regjering er sitt ansvar bevisst og følger opp dette området som ødelegger livskvaliteten til et stort antall mennesker, og som i altfor mange år har vært neglisjert.

Gretha Thuen, bystyrerepresentant Fredrikstad Høyre. (Høyre)

