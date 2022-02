Grønn industriutvikling – Viken, en spydspiss!

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen tar til orde for at Viken skal være en foregangsregion for et bærekraftig grønt skifte og en mer sirkulær økonomi, blant annet i Romerikes Blad 10. februar. Dette er et svært viktig signal som gir optimisme for grønn industriutvikling. Fylkesrådslederen peker på viktigheten av å ta skogen i bruk. Norge har overskudd av bærekraftig forvaltet skog, hvor man kun hogger ca. 40 prosent av tilveksten hvert år. Norske skoger er sertifisert etter internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk.

Det investeres som aldri før i treindustrien, i teknologi og ikke minst i nye produkter og løsninger. Industrielt byggeri og elementer har mange fortrinn knyttet til redusert risiko for kundene, mindre avfall, mindre støy på byggeplass og dermed mindre sjenanse for naboer i utbyggingsområder. I tillegg foregår elementproduksjon inne i fabrikkhaller som gir forutsetninger for å ivareta HMS godt, sammenlignet med en byggeplass ute vinterstid.

Disse fortrinnene kombinert med unik kompetanse i Norge for å bygge med tre, gir store muligheter fremover for grønn industriutvikling. Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder. Den delen av tømmeret som ikke er egnet til bygningsmaterialer utnyttes i andre sektorer for å nå klima- og miljømål. Sidestrømmer og biprodukter anvendes i prosessindustrien, transportsektoren og energisektoren. Fylkesrådsleder Jacobsen viser til at Viken offensivt har tatt i bruk en rekke virkemidler for å fremme innovasjon og at fylket inngår i en rekke viktige samarbeid med næringslivet, dette er veldig bra!

Transportkostnader utgjør hele 10–12 prosent av kostnadene for bedriftene i treindustrien, det er svært viktig å redusere disse for å styrke konkurranseevnen. Ved å ta i bruk ny teknologi og åpne vegnettet for kjøretøy som tar større lass, reduseres antall vogntog på veiene og klimagassutslippene. I dag må bedriftene kjøre store omveier fordi viktige vegstrekninger ikke er åpnet for industritransport for å frakte varer fra industri og ut til kunde. Det er ikke lønnsomt for noen og aller minst for miljø og klima. Et viktig moment for å øke videreforedling av ressurser i Norge, er å stimulere markedet. Viken Fylke er en stor bestiller, og kan bruke sin innkjøpsmakt til næringsutvikling og slik fremme det grønne skiftet ved å øke bruken av tre i bygg.

For noen næringer, særlig sementproduksjon og avfallsforbrenning, er fangst og lagring av CO₂ eneste mulighet til å vesentlig redusere klimagassutslippene. Stortinget har besluttet å støtte realisering av Langskip etter forslag fra Regjeringen Solberg. Langskipsprosjektet skal fange CO₂ ved Norcems sementfabrikk i Brevik fra 2024. Prislapp er satt til 25 milliarder, hvor statens andel er hele 19,2 milliarder.

Tre binder karbon naturlig, i tillegg benytter produksjonsprosessene i treindustrien kun 3 prosent fossile energikilder. «Tid for tre» er overskriften til Fylkesrådslederen i Viken. Akershus, Østfold og Buskerud som utgjør Viken, er skogrike regioner med mange bedrifter i treindustrien. Industriutvikling handler om å ta i bruk et bredt sett av virkemidler og kombinere disse i en målrettet politikk. Fylkesrådslederen i Viken sitt tydelige budskap er et viktig signal i utviklingen av ny grønn industri i Norge. Det er viktig for en mer bærekraftig byggenæring, en sektor som i større grad må bidra til å redusere klimagassutslippene om Norge skal nå sine klima- og miljømål!

