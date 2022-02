Grip sjansen, SV og Rødt

Regjeringen sliter på mange områder, og oppslutningen om regjeringspartiene har falt kraftig siden valget i september. Høyre er igjen det klart største partiet, og Fremskrittspartiet er som vanlig på hugget – i nesten alle sammenhenger. Vi har aldri sett noe lignende i løpet av så kort tid her i landet, regjeringens magre trøst er at det er lenge til neste stortingsvalg.

Strømkrise og koronakrise er viktige stikkord, men det stopper ikke der. Det grønne skiftet går fortsatt for sakte, de sosiale forskjellene blir neppe noe mindre med det første, samferdselssektoren sliter, det er mangel på sykepleiere og lærere og utnevnelsen av ny sentralbanksjef ble ikke akkurat noen vinnersak det heller. For å si det forsiktig.

Legger vi til turbulensen rundt oppløsningen av Viken og eventuelt de andre tvangssammenslåtte fylkene, reverseringen av domstolsreformen og IS-barna som ikke blir hentet hjem, begynner bildet å bli komplett. De som leter etter vinnersaker for Støre-regjeringen, må holde på lenge og gå dypt.

I anstendighetens navn skal det nevnes at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og næringsminister Jan Christian Vestre har fått en god start på sine respektive områder. De er målbevisste, handlekraftige og opptrer med mye entusiasme, resten av statsrådene har mye å lære av dem.

De som leter etter vinnersaker for Støre-regjeringen, må holde på lenge og gå dypt. — Knut Hovland, tidligere fagbladredaktør, Kråkerøy

Situasjonen er likevel alt annen enn morsom for de mange som lengtet sårt etter et regjeringsskifte - som var lut lei borgerlig politikk som bare førte til større sosiale forskjeller, privatisering av offentlige tjenester og stadige skandaler. I alle fall så lenge Fremskrittspartiet var med i regjeringen.

Det som er det store lyspunktet akkurat nå, er at det i særlig grad er SV og Rødt som har økende oppslutning. Samlet oppslutning for de to partiene på venstresiden nærmer seg 20 prosent, nesten det samme som Arbeiderpartiet har. En så sterk konstellasjon til venstre for Arbeiderpartiet har vi aldri hatt tidligere.

[ Debatt: Smått, grått og pinlig ]

Disse partiene – og spesielt SV – er også i en viktig vippeposisjon i Stortinget. De fleste skjønner at SV og Rødt ikke kan krige med regjeringen hver eneste dag om hver eneste sak, men de må bruke posisjonen de er i så godt som mulig for både å hjelpe regjeringen og folk flest. Det handler ikke om å gjennomføre noen revolusjon, men om å stå for det man har sagt i alle årene i opposisjon og som de rødgrønne velgerne forventer skal skje. Dette har undertegnede pekt på i flere innlegg i Dagsavisen det siste året. Tålmodigheten til velgerne bør ikke settes ytterligere på prøve.

Lær også av historien: Mange husker fortsatt godt Finn Gustavsens klare ord om at SV skulle «holde Bratteli i øra» etter valget i 1973. Da hadde nystartede SV hatt et brakvalg og kom inn på Stortinget med hele 16 representanter. Gustavsens løfte ble i liten grad fulgt opp i praktisk politikk, og ved valget i 1977 ble SV nesten utradert og satt igjen med bare to representanter. Det tok lang tid før SV igjen ble en maktfaktor i norsk politikk.

La ikke den fadesen gjenta seg, SV og Rødt. Her er det uansett mest å vinne på både kort og lang sikt, særlig for vanlige folk.

Knut Hovland, tidligere fagbladredaktør, Kråkerøy. (Privat)

[ SV og Rødt: Er det noe på gang mellom dem? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen