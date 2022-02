En kommentar til Anne Marit Godal, Mohammed Warsame, Rune Fredriksen og leder av helse- og velferdsutvalget Helene Matri – «Når nye folk kommer til byen vår, betyr det at byen får nye muligheter».

Innlegget handler om hvordan vi tar imot og hva som gjøres for personer med flyktningbakgrunn. Jeg synes de skriver et godt innlegg, men jeg tenker også at det er et forsøk på å fortelle at kostnader knyttet til flyktninger ikke skal diskuteres, vi skal heller spørre oss selv hva vi kan gjøre bedre for å løse utfordringene vi støter på. Et godt innlegg dersom det var skrevet av noen som ikke har ansvar for tjenesteytingen i kommunen, men et naivt innlegg fra politisk ledelse.

Det er helt nødvendig å sette opp regnestykker over hva kommunale tjenester koster, og hva ulike grupper koster. Hvordan skal ellers kommunen påvirke inntektssystemet nå som Inntektssystemutvalget foretar en helhetlig gjennomgang av de ulike elementene i rammetilskuddet (kommuneinntekt ut over skatteinntekt) og kriteriene innen utgiftsutjevning (del av rammetilskuddet)? Jeg skal nevne noen av gruppene som vektes: Innbyggere 0–1 år, 2–5 år, 6–15 år, 16–22 år, 23–66 år, 67–79 år, 80–89 år, 90 år og over, innvandrere 6–15 år, barn 0–15 år med enslig forsørger, lavinntektskriteriet, uføre 18–49 år, flyktninger uten integreringstilskudd (Kommunene får tilskudd de fem første årene), opphopningsindeks (mange med lavinntekt i ett område), psykisk utviklingshemmede med mere. Inntektssystemutvalget skal levere sin rapport innen 1. juni i år. Hva blir innspillet fra Fredrikstad? At eldre med behov for sykehjemsplass og utviklingshemmede koster for mye?

[ Debatt: Når nye folk kommer til byen vår, betyr det at byen får nye muligheter ]

Hvorfor er det så vanskelig å drøfte situasjonen til flyktninger uten integreringstilskudd? Det er en del av inntektsgrunnlaget til kommunen i utjevning/del av rammetilskuddet. Dette er flyktninger som er bosatt i vår kommune og bodd her over fem år, og det er de som har blitt bosatt i annen kommune og flytter til vår by etter fem år. Denne gruppen koster vesentlig mer enn de som kommer under kriteriene innbygger, både med hensyn til tjenestene og i forhold til kontantytelser. Rundt 70 % av sosialhjelpen utbetales til innvandrere (budsjett 2022 er 159 millioner kroner), langt over halvparten innen barnevernet, sannsynlig over halvparten av spesialundervisningsressursene i skolen og det er faktisk denne gruppen som utgjør over halvparten av de i vår kommune som kommer i kategorien opphopningsindeks og fattige.

Fredrikstad mangler 70–100 sykehjemsplasser til gruppen eldre. Det skal spares nesten 60 millioner til gruppen funksjonshemmede. Disse gruppene har ikke Ap problemer med å drøfte. Leder av helse- og velferdsutvalget uttalte i et tidligere møte at eldre må bo lenger hjemme fordi sykehjem ikke er bærekraftig. Med «ikke bærekraftig» menes at det koster for mye. Ap nedlegger sykehjem.

[ Debatt: Hva er Arbeiderpartiets sosialpolitiske tiltak? ]

I september var status at 30 familier (flyktninger uten integreringstilskudd) med 92 barn hadde kommet til Fredrikstad i løpet av sommeren. Med Ap i spissen ble det satt i gang med å framskaffe 30 egnede boliger for disse familiene i tillegg til beregning av sosialhjelp. I samme rapport står det at 53 eldre venter på omsorgsbolig. På Frps forslag om å prioritere de eldre først tok ingen ordet til debatten og vi ble selvsagt nedstemt.

Råde kommune, med H i spissen vedtok i 2020 reduksjon av sosialhjelpen til familier. Regnestykket i saken var at en enslig voksen med fire barn mottok månedlig nettoutbetaling på 39.370 kroner inkludert 15.000 i bokostnader. H, Sp og MDG stemte for maks sosialhjelp for to barn, Ap, Frp og KrF stemte for tre barn. Begge voteringene viser at man har vært villige til drøfting. NAV skal uansett utøve skjønnsmessige vurderinger. Utfordringen i vår kommune er at gruppen flyktninger ikke skal diskuteres.

Sarpsborg har kartlagt hva flyktninger uten integreringstilskudd koster for å påvirke Inntektssystemutvalget til endring av inntektssystemet. I Fredrikstad skal vi ikke drøfte denne gruppen fordi vi skal spørre oss selv hva vi kan gjøre for å løse utfordringene vi støter på. Spørsmålet jeg stiller til Ap med flere er: Hvordan skal kommunen argumentere for å påvirke inntektssystemet dersom en av de store kostnadsdriverne som «flyktninger uten integreringstilskudd» ikke skal nevnes?