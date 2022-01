Kanskje det er på tide å ta skrittet videre inn i framtida med gratis busstilbud?

Bymiljølista leser med interesse «På tide med gratis kollektivtransport?» av Erling Dokk Holm i Aftenposten 29. januar. I kronikken ser han for seg at det fiktive Oslo-partiet «Gratis kollektivtransport» får 14 prosent før kommunevalget 2023 og utfordrer de andre partiene med sine krav. Dokk Holm peker på Fredrikstads vedtak om gratis ferje og utprøving av gratis buss under de rødgrønne, og på de samfunnsøkonomiske gevinstene. Han utfordrer tidligere ordfører i Fredrikstad og nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til å ta disse perspektivene videre inn i det nasjonale arbeidet med samferdsel. «Med andre ord så er kollektivtransport, i hovedsak, et godt eksempel på at det som er bedriftsøkonomisk ulønnsomt, kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt.» skriver Erling Dokk Holm.

Det heier vi i Bymiljølista på, selv om Dokk Holm glemte å nevne at det var en liten lokal valgliste som sto bak ideen om gratis ferjer i Fredrikstad.

I et debattinnlegg i Demokraten 29. januar skriver Frode Rekve om ferjesatsingen i «Et av de flotteste elvecruisene som finnes, går gjennom en av Nordens vakreste historiske byer. Og turene er helt gratis.» Det er ikke mye å debattere, det, for det er bred enighet om at Fredrikstad kommunes ferjesatsing er bra!

[ Kronikk: Et av de flotteste elvecruisene som finnes ]

Siden Bymiljølista ble stiftet i 1987 har vi sagt at ferjene i byen burde være gratis, og at tilbudet burde utvides. I kommunevalget 2011 sto vi på ferjeleiet klokka seks og delte ut ferske boller og kakao til travle morgenpendlere, og vi lovet dem å kjempe for gratis ferje. Mange var skeptiske, men vi fikk endelig gjennomslag i budsjettet for 2013 sammen med de rødgrønne, og resten er historie, som man sier. En formidabel suksesshistorie og den har fortsatt med nye ferjeruter, nye elektriske ferjer, belønningsmidler og en eksplosjon i antall reisende. Gratis ferjetilbud og mindre biler i sentrum dukker opp som et viktig moment hver gang den positive utviklingen i Fredrikstad diskuteres.

Men denne tjenesten koster, og selv om vi er en kommune i vekst og utvikling har vi store økonomiske utfordringer. Et økende gap mellom inntekter og utgifter presser oss til omstilling. I budsjettforhandlinger pekes og hviskes det om ferjene, som har blitt dyrere i drift, og parkeringsinntektene (som fra starten finansierte ferjedriften), har gått ned. Vi må prioritere hva vi kan og ikke kan ta oss råd til i Fredrikstad kommune. Kan vi tåle å ha ferjene som en fast utgift i budsjettet i Fredrikstad?

«Kommunedirektøren vurderte å innføre brukerbetaling på byferjene i arbeidet med neste års budsjett (2022). Parkeringsinntektene – som finansierer gratisferjene – er avtakende, mens ønsket om bedre rutetilbud på ferjene er voksende.» skriver Fredriksstad Blad i november 2021. Ja, mener vi i Bymiljølista. Ferjetilbudet avlaster veiene, mange flere sykler og går nå, vi knytter kommunen sammen, og ferjene skaper identitet, tilhørighet, folkehelse og trivsel. Ferjetilbudet har store samfunnsøkonomiske effekter som ikke vises på driftsbudsjettets inntektsside. Bymiljølista mener at samfunnsøkonomiske hensyn bør veie tyngst. Gratis ferje må prioriteres!

Vi i Bymiljølista tror at en kommune som er mindre preget av privatbilisme er framtiden. Samtidig er vi en stor kommune med mange mindre sentra, og vi må knytte oss enda bedre sammen, også på land. Busser må gå der folk bor og når de trenger dem, slik at alle kan benytte både sentrumstilbud og naturområdene våre uten bil.

Vi er nå i det tiende året med gratis ferjer i Fredrikstad kommune og det er en udiskutabel suksess. Kanskje det er på tide å ta skrittet videre inn i framtida med gratis busstilbud?

Jonas Qvale, gruppeleder Bymiljølista. (Arne Børresen )

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen