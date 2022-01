Tilnærmet lik: To år i pysjen

BÆRING I FREDRIKSTAD: Demokratens journalist Gry Catinka Wold flyttet fra Bærum til Råde for noen år siden. I kronikkserien hennes møter vi blant annet Råde (samboer) og Bærum 2 (datter). Kollegaer og andre omtales med stedsnavn. I serien deler hun generelle betraktninger og tanker, og beskriver hverdagslivet i Råde og Fredrikstad. Serien belyser - med glimt i øyet - noen av de hverdagslige utfordringene en innflytter i Østfold kan møte på.

Har du noen gang levd (nesten) et helt år i pysjen? Jeg mener, sånn pre korona? Det har jeg. Eller det vil si, ikke bare pysjen, for i de kalde månedene var det ullstillongs og -trøye, som jeg både sov i, gikk med inne, og hadde på meg under flere lag med bobletøy. Etter en vinter med rekord-dyr strøm og ny seminedstenging av samfunnet, har superundertøyfantomet gjenoppstått.

Sist jeg levde på dette viset, drev jeg en gård, og var i en periode av livet mitt da jeg hadde lagt journalistikken litt på hylla for å konsentrere meg om helt andre ting. 2020 og 2021 har minnet meg veldig om de årene på gården: Da jeg var mer eller mindre isolert fra omverdenen i flere måneder av året og det kjentes som jeg bodde der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Da jeg snødde inne. Og ikke hadde traktor og måkte mange mål eiendom for hånd. Når strømmen forsvant og vannet frøs. Da jeg fortsatt var ekte Bæring, og Råde påsto at de hadde minst like nye snø i Østfold («husær vi hadde meter’n før») som jeg hadde i Asker. Og jeg lo godt.

Når du lever der ingen skulle tru og snøen rekker deg til over hoftene, og du må ut og stelle med dyra, og skaffe til veie både mat og vann (til tross for at nevnte vannforsyning er fryst), ja, da lever du i pysjen eller superdrakta og du lever et liv der dagene går i ett. På de mest slitsomme dagene, står du opp og går og legger deg i de samme klærne og du er så sliten at du blir kvalm når du kommer på at du må orke å pusse tennene også, før du får lagt deg om kvelden.

Jeg kaller sånne dager for ikke-dager. Etter mange nok ikke-dager, er du tilnærmet lik (halvdau). Og når du står opp neste dag har det snødd enda litt til. Og du må ut og måke snø igjen. En ny dag truer.

Nå er det ikke snøen som isolerer meg lenger, men korona. Og i motsetning til årene på gården, er jeg ikke den eneste som er isolert, og jeg er ikke singel. I begynnelsen var det mange som mente at isolasjonen ville bli vanskeligst for dem som bor alene. Jeg tror ikke det. Nå er ikke jeg singel lenger, men samtidig tror jeg at de som er vant til å være alene er dem som takler det best. Akkurat som jeg tror at det er de som har edruelige innetemperaturer og fornuftig tappevannforbruk, er de som takler strømkrisa best.

De har det ganske akkurat som før. De har det tilnærmet likt.

Luksusen dør. Sløseriet dør. De som ikke har måttet tenke seg om tidligere, får smekk på pungen. Jeg hører om folk som får strømregninger på 15.000 kroner for det de selv mener er vesentlig begrenset strømforbruk i en vanlig enebolig. Samtidig får vi hjemme hos oss, en strømregning på pluss minus fire tusen kroner, uten å ha tatt noen særlige grep for å spare så mye som en kilowatt. Fire tusen er langt mer enn vi pleier å få i regning, men forbruket vårt er tydeligvis mye mindre enn hva mange andre forbruker.

Jeg tror det er mange rundt om i de tusen hjem, som har følt seg tilnærmet lik i 2020 og 2021. To år som på mange måter har vært ikke-år. Nå spriker ekspertenes spådommer i alle retninger hva gjelder både pandemi og strømpris, så hvorvidt 2022 også er et år som skal gå i ikke-boksen, vet ingen. Uansett kommer jeg til å være kledd i supertøy på vinteren og ha ullsokker på inne. Så skal jeg loffe rundt i mitt pisslunkne hus og fortsette å stønne og klage over luksusdyra og sause meg godt inn i min kroniske og ubehandlede sløseriallergi. Jeg slipper i det minste å måke så mye snø.