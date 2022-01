Den fineste elveseilasen

. (...)

Du kan reise når du vil, hoppe av og på der du måtte ønske, og være om bord så lenge du lyster. Unn deg en rundtur og nyt vårt mangslungne folkeliv og stemning i hjertet av Fredrikstad ved Glommas munning.

De fleste bruker byferjene for å komme seg fram og tilbake tvers over elva mellom det gamle ferjestedet på vestsiden og Gamlebyen. Eller de bruker ferjene til og fra jobb og skole i sentrum og utkantene på vest og østsiden av Fredrikstad. De lydløse elektriske ferjene på Vesterelva har mange stoppesteder underveis. Der kan du stige i land og se deg omkring, før du går om bord igjen og seiler videre med neste båt.

Ferjene fram og tilbake tvers over Glomma til og fra Gamlebyen går dag og natt. Distansen på Vesterelva fra Ålekilene ute i gamle Onsøy til Glommas hovedløp ved Gamlebyen seiles bare på dagtid. Men du behøver ikke å bekymre deg, de trofaste ferjene kommer og går hele dagen jevnt og trutt i begge retninger.

Ferjene kommer alltid, og henter oss til gratis hjemtur fra ferjeleiet med sine høflige og tålmodige skippere om bord. — Frode Rekve fra sidelinja

Hvis du starter dette fabelaktige gratis elvecruiset fra Stortorget midt i sentrum og seiler vestover, kan du ta med en pose ferske wienerbrød fra et av byens bakerier og en svær kopp glovarm kaffe. Det er lov å nyte medbrakt om bord på byferjene! Det er bare å slå seg ned på en av de fine benkene mellom sykler, barnevogner og andre passasjerer inne i «salongen». Den er holdt i lyse, varme farger for det meste beige og litt blått. Utvendig er byferjene selvsagt malt i Fredrikstad-fargene knallrødt og hvitt.

Medstrøms mot Gressvik passerer du snart en rekke artige farkoster som ligger fortøyd nedenfor kaia ved gamle Norsk Teknisk Porcelen og Brynhildsens Fabrikker. Snart dukker Floa og den store Fjeldberg småbåthavn opp til styrbord, og du kan skue langt oppover og inn i Seut-elva. Den er også er en gren i Glomma-flodens store vannsystem.

[ – Jeg klarer ikke å bo på land. Når jeg våkner om morran må jeg kunne gå til rekka, se havet ]

Fra stoppestedet på Gressvik går ferden sørover Vesterelva med utsikt helt ned mot Lera og ytre Oslofjord langt der ute i det fjerne. Akkurat idet vi passerer ærverdige Huth sjøfort midt i elva, tørner vi kraftig til styrbord og legger pent til i havna på Ålekilene. Her er ferjeleiet omkranset av båtverksteder, småindustri og boliger av alle slag. Nå er det på tide å gå i land å strekke litt på beina og ta en titt på det usedvanlig rike og mangfoldige sjøfugl-livet i sivkanten langs elva. Husk å ta med kikkert!

[ (+) Vil skrivemåtene Krosnes eller Krossnes noen gang få to streker under seg? ]

Etter om lag ti minutters landligge bakker ferja ut i Vesterelva, og vi styrer snart forbi kranene og den store, gamle dokka på FMV på Kråkerøysida. Der ble i sin tid hundrevis av digre handelsskip sjøsatt. Vi henter nye passasjerer på Gressvik før vi glir under den helt særpregede Værstebrua og legger til ved Fredrikstad Stadion. Selve katedralen i norsk toppfotball ligger der fint plassert og tilpasset de gamle verkstedhallene. Et smykke av en arena for den tradisjonelle arbeidersporten. Bare å hoppe av og ta en titt hvis du ikke ha vær der før. Neste ferje kommer snart.

Om litt skuer vi den smekre gangbrua fra Stortorget over til Kråkerøy. På babord side trer nå selve elvepromenaden fram med alle sine torg, restauranter, puber og spisesteder. De fleste byer misunner Fredrikstad denne utelivsstripa langs elvekanten. Du er omgitt av all slags sprek, moderne arkitektur og gamle trehus fra forrige århundreskifte i en herlig blanding. Så å si hele døgnet er det et yrende og fargerikt folkeliv på denne lystige riverside. Om dagen reflekterer og speiler sollyset fra alle vinduer seg i elva. Om kvelden seiler du gjennom ei elv av magisk neonlys.

Snart duver den rødhvite ferja under Kråkerøybrua og byenes praktfulle bibliotek kommer til syne på babord side. Der står også billedhugger Jaume Plensas omdiskuterte store, mørke kvinnehoder på rekke og rad. Vi lar dem sove i fred og går i stedet i land på motsatt side ved Isegran. Der kan vi besøke flåten Håpets Katedral og ta det snart ferdigrestaurerte dampskipet «Hvaler» i nærmere øyesyn. Du blir sikkert også godt mottatt av en skjeggete båtbygger om du stikker hodet inn i Fredrikstads framtidige fartøyvernsenter for å få vite litt mer om arbeidet med alle slags trebåter og seilskuter. Historieinteresserte blir nesten alltid inspirert til å lese mer om det bokstavelig talt eventyrlige livet til jarl, hertug og sjørøver Alv Erlingssøn på 1200-tallet når vi trår i hans fotspor på Isegran.

[ (+) Plensa: – Se med ørene ]

På siste etappe av seilasen mot Gamlebyen fosser vi motstrøms forbi den særpregede bydelen Cicignon med sine klassiske steinvillaer og rosehager. Er vi heldige kan vi også kanskje få øye på Vestsidens Kulekastlag i aksjon med sitt petanque-spill på Tollbodplassen. Ute i selve Glommas strie flod ser vi sørover mot Løpern og Fredrikstad Havn. Mot nord hvelver Fredrikstadbrua seg mot himmelen og binder sammen vest og øst.

[ Helene Bøksle om Håpets katedral: – Musikk er universelt, som verdenshavene ]

Vel framme ved stoppestedet i vår enestående Gamleby kan vi igjen gå på land og jangle litt på Vollane før vi finner oss ei trivelig kro for å spise lunsj eller middag. Ferjene kommer alltid, og henter oss til gratis hjemtur fra ferjeleiet med sine høflige og tålmodige skippere om bord. Kommer du heseblesende springende i litt for siste liten, tar de ofte ikke fem øre for å tørne og raskt plukke deg opp så du ikke blir akterutseilt.

Bon voyage!

