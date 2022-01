Utrolig å se hvordan reverseringspartiene velger å se bort fra denne enorme oppgaven

Her er noen få overskrifter, fra mange medier, som omhandler Østfolds aller største utfordring, bunnplassen på utdanning, inntekt, antall trygdede, sykdom og, ja, You name it:

Skulle Moss og Indre gjøre alvor av å søke seg til Akershus, i en tid hvor både Fredrikstad og Sarpsborg søker Staten om krisehjelp, ja, så blir det virkelig en «samling i bånn» vi blir vitne til. — Thor Edquist, tidligere ordfører i Halden (H)

En ting var det enighet om hver gang temaet var oppe og det var at det krevdes store menneskelige og økonomiske ressurser over mange tiår for å få Østfold opp på et gjennomsnittlig nivå i Norge.

Og ressurser har Viken på kort tid skapt. Hele 742 millioner gikk Viken i pluss allerede det første driftsåret, og viste med det hvilket potensial det er. For det er logisk og selvfølgelig at det er billigere å ha en administrasjon og ett fylkesting enn tre.

Viken får dermed både større fagmiljøer og bedre økonomi til å kunne ta tak i de enorme utfordringene Østfold fortsatt har, enn det det gamle fylket vil kunne gjøre på egen hånd.

Derfor er det så utrolig å se hvordan reverseringspartiene helt velger å se bort fra denne enorme oppgaven, men legger heller all sin kraft og sjel i å få til en «samling i bånn». Ja, skulle Moss og Indre gjøre alvor av å søke seg til Akershus, i en tid hvor både Fredrikstad og Sarpsborg søker Staten om krisehjelp, ja, så blir det virkelig en «samling i bånn» vi blir vitne til.

Kommunedirektøren i Indre Østfold sier dette om oppløsning av Viken: «De økonomiske konsekvensene kan bli dramatiske».

Kommunedirektøren i Halden sa da saken var oppe at han var redd for at en reversering ville føre til strammere økonomi og at det kunne bli utfordrende for Østfold å investere i fremtidige skolebygg.

Hovedoppgavene til fylkene er nettopp videregående skoler og veier. Derfor, hvis noen merket noe i sitt liv da det ble Viken, må det etter mitt skjønn være basert på følelser og ikke realiteter.

Det vil altså bli de unge som vil bli hardest rammet, i tillegg til at det vil ta mange, mange år ekstra å løfte vårt gamle fylke opp på et nasjonalt nivå med færre ressurser, både menneskelig og økonomisk, enn det vi har mulighet til nå.

I tillegg til dårligere økonomi (alle som skiller seg får det), i all evighet, taper vi igjen mange år på å bygge flere fylker og mer administrasjon, hvor fokus vil være på nettopp reversering og ikke hvordan best og raskest bedre Østfolds resultater og renomme. Navn, en usynlig grense og systemet foran mennesker er altså viktigere for reverseringspartiene enn å jobbe for å løfte Østfold opp og ruste oss for tiden foran oss.

Sånn går det når det å klamre seg fast til fortiden blir viktigere enn å gi våre unge en best mulig ballast for den meget krevende fremtiden som alle som vil vite vet vil komme.