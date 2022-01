Fjern momsen, reparer ikke kast

I NRK nyheter tok man nylig opp et miljøvennlig forslag om å reparere i stedet for å kjøpe nytt. Spesielt gjaldt dette hvitevarer. Den lange garantitiden på fem år var en fordel. Skjedde noe i denne perioden prøvde man reparasjon før vraking. Eldre produkter ble vraket.

Problemet er norsk timelønn og kostnader på 600 til 1 000 koner timen eksklusiv moms og kjøregodtgjørelse. En vanlig lønnsmottaker må jobbe minst 4 timer for å lønne en «fagreparatør». Ved å kutte merverdiavgiften er det ganske klart at mange flere produkter, ofte med små feil, ville blitt reparert. En god og miljøvennlig idé.

Men nei da, våre firkanta politikere og finansembetsmenn sa nei. Makan til fantasiløse byråkrater. Ved å redusere timeprisene noe og fjerne momsen ville de fleste valgt å reparere brukt. Konsekvensen ville blitt en sterk etterspørsel etter fagfolk. Dette ville umiddelbart resultert i etablering av en mengde småbedrifter. Verdiskapingen ville eksplodert hvis avgiftene ble redusert for alt arbeid. Ca. 15 prosent flere sysselsatte ville kompensert for bortfallet av merverdiavgiften. Byråkratiet kunne reduseres og dermed vår ekstremt store og kostbare offentlige sektor.

[ Kronikk: Gjenbruk og ombruk er fremtiden ]

Hvor firkanta går det an å bli? Ganske enkle analyser kan bekrefte dette. Hva er det i veien med å teste dette i et distrikts en periode? Men byråkratene sa bare tvert nei. Går det an å være så firkanta når andre politikere kjemper for nyskaping, produksjon av kritiske varer og reduksjon av antall offentlig ansatte. Vi må spare når oljeinntektene faller i forbindelse med det grønne skiftet.

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner. (Tomm Pentz Pedersen)

