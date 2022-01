Stjernehallen-området burde stilles i bero inntil vi kan realisere Arena Fredrikstad

Utbygging av ny Arena Fredrikstad, i samråd med ny videregående skole i Fredrikstad, vil ut ifra prosessen knyttet til Viken fylke bli utsatt i flere år. Detaljregulering av Stjernehallen-området burde ikke iverksettes før det foreligger avklaring på når, eventuelt om, det blir utbygging av Arena Fredrikstad og ny videregående skole i Fredrikstad.

KrF Fredrikstad har i flere år vært meget klar på at Arena Fredrikstad ikke bør bygges nå. Vi mener at Fredrikstads kritiske økonomiske situasjon, med vedlikehold av skoler og mange andre nødvendige oppgaver som ligger på vent, ikke bør forverres ytterligere ved at det skal opptas et nytt tungt investeringslån.

Vi vil derfor at kommunedirektøren pålegges å fremlegge en oversikt over hva det vil koste om Fredrikstad nå reverserer avtaler som er inngått.

Det bør også fremlegges et økonomisk estimat over kostnadsramme for en ansvarlig, moderat, opprustning av Stjernehallen og utvikling av lokale isflater på Rolvsøy m.m. inntil vi finner det mulig å bygge Arena Fredrikstad.

Spørsmålet om parkeringsplasser som vil ta deler av marka er heller ikke avklart, og bør finne sin løsning.

