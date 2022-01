Strømprisene og gleden ved å klare seg med mindre

Arkitekt Pernille Kolstad Heen (FOTOGRAFI Veronica van Gronn)

Året har startet, og med det noen strømpriser vi aldri har sett maken til tidligere. Her i huset har det de siste månedene gått sport i å bruke mindre strøm. Vi vasker tøy de dagene prisen er lav, lukker dører til rom vi ikke bruker, og slår av lys. Selvfølgeligheter i land lenger syd i Europa, men ikke noe vi nordmenn har trengt å tenke på før. Strømmen vår er jo så billig.

Selv om boligene som bygges i snitt er mindre, bruker vi stadig mer plass per person på å bo.

Flere har den siste tiden pekt på at krisepakker til befolkningen slik regjeringen har vedtatt er en dårlig ide. Man gjør ikke noe med det virkelige problemet, nemlig at vi bruker for mye strøm i Norge. Å få ned det samlede strømforbruket er løsningen, da vil også prisene gå ned. Tilbud og etterspørsel henger som kjent sammen, og blir det knapphet på en vare går prisen opp. Isteden for fradrag på strømregningen foreslår enkelte derfor å gi tilskudd til løsninger som reduserer strømforbruket: Etterisolering av boliger, bytte ut gamle og dårlige vinduer og å montere solceller på taket. (Ja, takk!)

Kanskje kunne det også vært tilskudd til arkitekthjelp med å utnytte plassen man allerede har bedre? For det er fortsatt sånn at veldig mange av oss syns vi trenger mer plass. Vi ønsker å bygge på huset vi allerede bor i, eller flytte til noe større. Ikke et spesielt strømbesparende tiltak.

Det må en holdningsendring til, for de fleste av oss har mer enn nok plass.

I 1980 hadde hver nordmann i gjennomsnitt 36 kvadratmeter boareal å boltre seg på, mens arealet hadde steget til 58 i 2013. Hva det ligger på i dag sier statistisk sentralbyrå ingenting om, men jeg tør tippe på at det ikke har gått ned. Så rart, tenker du kanskje. Det bygges jo flere leiligheter nå enn før, og de er jo mindre enn eneboliger og rekkehus? Ja, men det bor færre personer i hver bolig nå enn tidligere. Bolighus som tidligere huset en storfamilie, eller ofte to familier, bebos nå av 1-4 personer. Så selv om boligene som bygges i snitt er mindre, bruker vi stadig mer plass per person på å bo.

Det er en trend i tiden å klare seg med mindre, å nedskalere, også på husfronten. Det er godt nytt for nordmenns samlede strømforbruk. Ekstremvarianten er det som kalles «tiny house» på engelsk, eller minihus og mikrohus på norsk.

[ Slik lever Tone i et mikrohus på hjul ]

«Tiny house movement» begynte på 1970-tallet i USA. Bakgrunnen var et ønske om å klare seg med mindre og å leve enklere liv. Boligene skulle være mindre enn tusen square feet, eller 93 kvadratmeter. Det vi kjenner som mikrohus her i landet bygges ofte på hjul, og er betydelig mindre enn 93 kvadrat. Noen vil mene uforsvarlig små, men for andre har denne boformen alt de drømmer om: Et liv med større frihet, bedre tid, og mulighet til å klare seg med et lavere økonomisk og materialistisk forbruk. Den begrensede plassen slike hjem tilbyr, tvinger beboerne til å revurdere sine vaner, handle færre ting, og til å gjøre valg som er bedre for klima og miljø.

Fremover skal det bli enklere å sette opp og bo i slike mikrohus. Endringer i Teknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK) er til behandling. Ønsket er at mini- og mikrohus skal bli et fullverdig supplement til dagens boligtilbud. I Kongsberg kommune har de tatt etterspørselen etter kompakte boliger på alvor, og nå planlegges det et helt byggefelt for minihus mellom 30 og 40 kvadratmeter.

Det er en trend i tiden å klare seg med mindre, å nedskalere, også på husfronten. Det er godt nytt for nordmenns samlede strømforbruk.

Enebolig på 300 kvadrat eller mikrohus på 30? Hvor stor plass trenger vi egentlig? Det finnes ingen minimumskrav for boligstørrelse i Norge, men ifølge statistisk sentralbyrå regnes husholdninger som trangbodde hvis:

1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom

2. antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvadratmeter per person.

Å gå noe under dette er altså ikke anbefalt.

Huset jeg bor i ble opprinnelig bygget til en familie på fem. Det hadde et primærareal på 139 kvadratmeter og var nok ikke regnet som spesielt trangt da det ble oppført i 1957, men med vår tids standard var det bare 14 kvadratmeter unna å være en trangbodd bolig. Opplevelsen av hvor mye plass vi trenger har flyttet seg år for år med den økte velstanden, og alle tingene vi eier tar opp stadig mer plass.

[ Kronikk: På Svartlamon har ildsjeler klart å kjempe fram en annen boform enn den kommersielle ]

Mikrohus er nok ikke for alle, men det er mange gode ideer å ta med seg inn i sin egen bolig når tankene om å bygge på eller flytte til noe større melder seg. «Don’t move, improve» sier de i England. For det handler ikke om hvor mange kvadratmeter man har, men hvor godt disse kvadratmeterne er utnyttet: For eksempel at man kan bruke det samme rommet på flere måter ved å bygge smarte møbler som lett lar seg endre, sette inn en skyvedør så man kan få et ekstra rom ved behov, eller ha gode løsninger for lagring som utnytter hele takhøyden i rommet.

Å klare oss med mindre må være et mål fremover. Ikke bare kan vi få strømprisen og regningen ned, vi kan også løse flere av vår tids klima- og miljøutfordringer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen