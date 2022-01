Nå starter arbeidet for valgseier i kommunevalget 2023

Av: Ståle Grøtte (Ap), Terje Olsson (LO) og Astrid Hoem (AUF), leder og medlemmer av Aps lokalpolitiske utvalg

Ved valgseieren i 2021 sikret samarbeidet mellom LO, AUF og Ap viktige gjennomslag for vanlige arbeidsfolk. Vi gjennomfører en grønnere og rødere politikk for mer fellesskap og bedre fordeling. Arbeidstakernes rettigheter til faste stillinger styrkes og fagforeningsfradraget økes. Vår felles velferd forsterkes gjennom bedre kommuneøkonomi. Sammen skal vi sikre arbeidsplasser og en mer offensiv klima- og miljøpolitikk.

Ved valget i 2023 skal vi følge opp med politikk for ytterligere å styrke samfunnets sosiale bærekraft. Aps lokalpolitiske utvalg er første del av programarbeidet som omfatter landets største parti, ungdomsparti og arbeidstakerorganisasjon i landets 356 kommuner. Vi vil legge grunnlaget for gode lokale løsninger på hvordan vi styrker omsorgen, både for eldre og yngre brukere. Hvordan vi inkluderer og gir barna våre et best mulig utgangspunkt gjennom barnehager og skoler. Hvordan vi legger til rette for nye arbeidsplasser i en grønn fremtid.

Vår politikk skal gå som en rød tråd fra nasjonalt til lokalt. Ikke slik at alle lokale løsninger må være identiske, for landet vårt er ulikt fra landsdel til landsdel, fra byer til bygd. Men målet om sterkere velferd, arbeid til alle og en offensiv klima- og miljøpolitikk vil være grunnlaget for vår politikk både nasjonalt og lokalt. Både utfordringene og mulighetene for landet vårt er store og veivalgene er viktige. Derfor er vår oppfordring til alle som vil ha en sosialdemokratisk utvikling i egen kommune om å bidra i programprosessen gjennom fagforeningen og partipolitikken.