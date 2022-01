Gull-lotto er tyveritrekning!

Rette navn er ikke Gulltrekning, men tyveritrekning. I løpet fire lørdagstrekninger i 2021 har ingen (av flere millioner rekker) sju vinnertall, og beløpet blir overført til neste lørdag.

En rettferdig og populær fordeling av vinnerbeløpene i Lotto ville vært at omsetningen på ca. 80 millioner kroner fordeles som premier i samme spilleomgang som beløpet er innbetalt.

Eksempel: Spilleomgang lørdag 3. juli. 21 hadde ingen med sju rette tall. Førstepremien (ca. 15. millioner) skulle etter vårt forslag blitt fordelt på de elleve spillere som hadde seks rette pluss et tilleggstall. Hver av de elleve spillerne ville da fått et vinnerbeløp på ca. 189 000 kroner pluss deling på elleve av de ca. 15 millioner i førstepremiepotten. Hver av disse ville fått 1,5 millioner kroner.

Med «tyveritrekningen» som praktiseres nå vant én person 30 millioner kroner. Det er vel innlysende at vårt forslag vil styrke interessen for lørdags-lotto og gi en rettferdig fordeling av premier?

Vi ønsker å sette spørsmålstegn ved om det er lovlig å ta penger fra en trekning til neste? Vårt forslag er at Kulturdepartementet utreder følgende fordeling av pengepremier for lørdags-Lotto: «Når ingen spillere i lørdags-Lotto har de sju vinnertall, fordeles førstepremiebeløpet på de spillere som har seks rette pluss et tilleggstall». Forslaget vil bli sendt til Kultur – og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.