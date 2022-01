Er det vaksinekrig? Jeg vet nå bedre enn å spørre på Facebook-grupper

Av: Hege Hansen, Fredrikstad - blogger: hegeslillerom, skeiv mamma

Jeg har en nære som har vedvarende bivirkning etter vaksine i september, derfor la jeg ut et innlegg på en side for erfaringer med covid-19 og vaksine på Facebook. Jeg startet med å skrive at dette ikke var noen debatt om vaksine – og at jeg ikke er vaksinemotstander – men lurer på om det er andre som opplever det samme.

Det tok nøyaktig to minutter før meldingene haglet inn. Både i kommentarfelt og på innboks:

«Du burde vært fratatt barn.»

«Skuddpremie på deg.»

«Tenk å gi barn vaksine, hva tenker du med?»

Jeg ble helt satt ut og sjokkert, og slettet innlegget med en gang. Meldte meg ut av gruppa og lar det tema pent ligge. Like greit å puste med magen og å gå en tur i skogen.

Hva er det som får voksne mennesker til å skrive sånn til andre? Og hvorfor har det blitt en krig mellom vaksinerte og ikke vaksinerte? Er ikke denne situasjonen her sånn at vi heller bør stå i sammen? Vi alle syns det er en skummel tid, men å respektere hverandres valg – det er ikke nordmenn så himla gode på.

Jeg forstår at noen er skeptiske og redde, så må de også forstå at jeg velger å tro på myndighetene, og på vaksiner. At det kan forekomme bivirkninger i ettertid – er vi jo fullstendig klar over. Det samme kan skje etter koronasykdom. Og etter bruk av paracet også, for så vidt.

Hva er det vi mister? Hva er det som forsvinner oss mennesker imellom? Hvorfor skal alt være en krig? Går det virkelig ikke an å respektere noe man ikke forstår?

Jeg ser jo det samme med bloggen min, så er vel blitt godt herda de siste årene, men jeg slutter jo ikke å forundre meg over at alt er lov. Alt er lov å si til andre, og jeg lurer på hva den enkelte får ut av det? Hva er det som gjør at noen rettferdiggjør for seg selv å være så stygg mot andre? Uenighet er sunt, og diskusjoner også, men jeg blir så oppgitt over den stygge språkbruken hvor det er om å gjøre å skrive mest mulig stygt til hverandre.

At det er enkelt å sitte bak tastaturet å trykke, er jo en ting. Men hva er det som får folk til å tenke sånn om andre i det hele tatt? Og bli så sint på mennesker du ikke kjenner. Det undrer meg, og det skremmer meg.

Jeg skjønner ikke helt hvor verden er på vei. Og hva vi mister. Hvor har fellesskapet, og medmenneskeligheten blitt av? Og hvorfor forsvinner det? Hvor kommer alt det sinnet fra?

Er det usikkerhet og frykt, eller er det rett og slett et behov for at alle skal være som deg? At alle skal være likt, mene likt og tenke likt?

Jeg forstår det ikke.

Men skogen er fin, og stille. Jeg vet nå bedre enn å spørre på Facebook-grupper igjen.

Hege Hansen, Fredrikstad

