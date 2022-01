Det er ufattelig trist å høre at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset kan forvente et opphold på møterom eller på fellesarealer om de ikke er friske nok til å reise rett hjem etter et sykehusopphold. Det er derimot en ventet katastrofe slik Pensjonistpartiet ser det, og vi frykter faktisk at situasjonen blir langt verre i tiden fremover, da vi stadig blir flere og flere innbyggere og fortsatt står i en pandemikrise.

Hva vi ikke forstår, er derimot at det i tillegg til oss kun er Frp som har forstått at nettopp dette kom til å skje, og ikke har gått for hurtig reåpning av sykehjemmet Emil Mørch.

«Nei, nei», har posisjonen sagt gang etter gang når det gjelder reåpning av det tidligere sykehjemmet som ville gitt oss 30 ekstra sykehjemsplasser, og nå er vi altså der, at Fredrikstads innbyggere kan risikere å komme på møterom eller store fellesrom etter operasjoner og sykehusinnleggelser. Det er til og med snakk om å ta i bruk dagsenterområder. Forstå det, den som kan.

Pensjonistpartiet forstår i alle fall ikke at det ikke ville vært bedre å komme på Emil Mørch, beliggende i koselige omgivelser, i stedet for å bli stuet sammen med flere på store, kanskje til og med trekkfulle rom.

Vi vil også kjempe for utbygging av flere sykehjemsplasser, da vi på ingen måte føler det er nok med plassene på Nye Onsøyheimen, når de fleste plassene der faktisk vil gå til å huse pasienter som blir overflyttet fra Fredrikstad korttidssenter. — Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet

Bedre tror vi dessverre heller ikke situasjonen blir, når det planlegges for minst 5.000 nye boenheter i vår kommune, og om man da regner at rundt 4 personer bor i hver av enhetene, får man brått en befolkningsøkning med 20.000 nærmest over natten. Det vil si, vi tenker det er naivt å ikke tro det vil bli et voldsomt press på sykehus, legevakt, fastleger og også på behovet for sykehjemsplasser for gammel og ung.

Per nå er det for øvrig lite Pensjonistpartiet kan gjøre, for posisjonen ser ut til å akseptere at det er greit å legge nyopererte pasienter på fellesrom og på møterom, men vi forsikrer i alle fall at vi kommer til å følge opp våre valgløfter og fortsatt vil kjempe for en reåpning av Emil Mørch som en kriseløsning. Fantastisk nytt og morderne er hjemmet ikke, men det er i alle fall bedre enn det som nå kan tilbys.

I tillegg vil vi også kjempe for utbygging av flere sykehjemsplasser, da vi på ingen måte føler det er nok med plassene på Nye Onsøyheimen, når de fleste plassene der faktisk vil gå til å huse pasienter som blir overflyttet fra Fredrikstad korttidssenter. Vi stemte eksempelvis mot sammenslåingen til et storsenter for avlastningstjenester på Furutun, og vi ønsket da at plassene der i stedet skulle brukes til pasienter som trengte en sykehjemsplass.

Det er selvsagt ikke gjort å reåpne Emil Mørch på dagen nå, men en krisesituasjon burde det vært planlagt for tidligere, og da særlig i en tøff pandemitid som vi nå har visst om en stund.