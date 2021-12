Rop enda høyere – men ikke nå!

Misforstå meg rett. Dere roper med rette. Vi er også bekymret, og vi trenger dere med på laget. Skolenes landsforbund trenger at dere roper høyt, høyere, høyest. Men ikke nå, på grunn av noen dager med digital undervisning før jul.

Det hjelper ikke!

Bruk utestemmen resten av året! Det hjelper!

Vi trenger at dere roper høyt – sammen med oss – når skolebudsjettene kuttes. Vær en forkjemper – sammen med oss – i kampen for å styrke laget rundt elevene. Gå i front – sammen med oss – for å få lovfestet retten til miljøterapeuter i skolen.

Skolenes landsforbund trenger også at dere roper varsku – sammen med oss og de andre organisasjonene – i bekymring over bemanningskrisen i norsk skole.

[ Debatt: Åpent brev fra en utslitt barnehageansatt som har fått nok ]

De sårbare elevene trenger at dere – sammen med oss – presser på for å øremerke midler til skole og barnehage, ikke kun bevilgninger gjennom økte rammetilskudd, slik SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård uttalte på NRK i forrige uke.

Vi trenger dere påkoblet i de situasjonene som virkelig kan skape endring. Ikke bare for de sårbare barna, men for alle barn og unge i norske barnehager og skoler.

Så Unicef, Redd Barna og Barneombudet og andre sterke og viktige stemmer. Ikke prat om skolen som om de ikke vet hvilke barn som er de sårbare elevene, som dere gjør i en artikkel på vg.no torsdag 16. desember. Hvis dere roper høyt for noen, få dager før jul, burde det ikke vært store medieoppslag før hver sommerferie også?

[ Debatt: Strenge tiltak har store konsekvenser for barn og ungdom ]

I stedet for å rope høyt på tidspunkter som oppleves som dårlig timing, la oss i stedet stå sammen og sette ned foten når vi virkelig kan utrette en forskjell.

For vi vil det samme.

For barna.

Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund (Runar Nørstad, Skolenes landsforbund.)