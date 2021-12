Hvorfor skal norske huseiere robbes for penger mens staten blir søkkrik?

Den nye Ap/Sp-mindretallsregjeringen som sto fram med at de ville jobbe for vanlige folk, har feilet. Hvis de ikke får strømprisene ned mot én krone per kilowatt, bør de gå. Det hjelper ikke å love 2.000 kroner i skattelette når man øker strøm- og nettprisen med mellom 20.000 og 60.000 tusen kroner i året!

Statens griskhet etter penger var trolig mer tungtveiende enn energisikkerhet når vi ble med i ACER, EUs energipool. Nå selger vi «ren» norsk vannkraft og noe vindmøllestrøm til UK og EU mot løfter om strøm fra EU når vi har tømt våre vannreservoarer. I tillegg tjener vi milliarder på gasseksport samme veien. Det store paradokset er at installasjonene i Nordsjøen og elbilene risikerer å bli kullfyrte med dobbelt CO2-utslipp i forhold til gass.

Tidligere gikk vannkraften til norsk industriutbygging og ofte subsidiert strøm som gjorde oss meget konkurransedyktige. Boligeierne hadde wattmåler på kjøkkenet som viste normal og overforbruk. Dette funket supert og alle var nøye med å begrense overforbruket. Det er merkelig at vi nå skal elektrifisere samfunnet for å nå nullutslipp i 2050. Biler, anleggsmaskiner, ferjer, båter og til og med Nordsjøsokkelen skal drives av elektrisitet. Verst er kanskje en 25 prosent økning av elforbruket for å drive data- /skylagring. Skulle likt å vite hvem som dikterer dette?

Det er merkelig at vi nå skal elektrifisere samfunnet for å nå nullutslipp i 2050. — Ulf Tolfsen

Lille Norge kjører på for å bli «best i klassen» mens verdens største nasjoner satser på olje og gass. Kina, Indonesia, Iran, Iraq, Saudi-Arabia, Russland, Nigeria, Brasil, Mexico og USA satser på olje, gass og til og med kull. Kina bygger nå hundrevis av kullkraftverk for å ruste opp forsvaret, av frykt for USA. Dette medfører at hver kineser står for 12 tonn CO₂ mot Norges 9 tonn. Konsekvensen er enorm med et årlig utslipp på 16 milliarder tonn CO₂.

Vi kan trygt si at miljø prioriteres langt foran våre energiproblemer uten at det merkes i global sammenheng. Nå «blør» bolig- og huseiere. Det verste er kanskje at målsettingen om nullutslipp er fullstendig urealistisk. IEA, MIT, ULCA og en mengde energi spesialister prøver å fortelle det samme uten å nå våre miljøpolitikere eller de som står bak elektrifiseringen. Infrastrukturen av nullutslippteknologi er umulig å bygge både ut fra omfang, teknologi og kostnader.

[ Debatt: Miljøpolitikken, sett gjennom bakspeilet ]

Mens vi venter på fusjonsenergi vokser klodens forbruk av absolutt alt. I 2050 passerer jordens befolkningen 9 milliarder, grensen for en bærekraftig befolkning. Jeg kan ikke peke på noen snarlig løsning. Så vidt jeg kan se har ingen politikere, miljøaktivister eller eksperter noen løsning som kombinerer velferd, levestandard og forbruk med miljø, men at norske bolig eiere skal bære den økonomiske byrden er helt uakseptabelt. Vi finner oss ikke i det. Løser ikke regjeringen prisgaloppen bør de ta sine nisseluer og gå.