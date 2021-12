Miljøpolitikken, sett gjennom bakspeilet

Mange er opptatt av strømsjokket som får vanlige folk til å ligge våken om natta. Kanskje kom dette som et sjokk for vanlige folk, men for dem som har utformet politikken burde dette fremstå mer som et bestillingsverk. Man kan noen ganger få inntrykk av at alt som kan gå på elektrisitet og batteri er god miljøpolitikk.

Politikken har gjort Norge til pioner med overgang til elbiler. Det skryter de av, men er dette egentlig et resultat av en totalvurdering av hva som er den optimale innsats for «det grønne skiftet»? Luftforurensing er et problem som ikke følger landegrenser. Da burde miljøkampen også være internasjonal, mens den i Norge har fått et nasjonalt tilsnitt.

Miljøbevegelsen og ytre venstre ønsker primært å ramme oljeindustrien, men miljøbevegelsen har mye mer å stå for. Det er vannkraften som er Norges sterke kort i miljøkampen, men hvordan har miljøbevegelsen bidratt? De har helt siden 70-årene vært en bremsekloss i utviklingen av norsk vannkraft. Det som nå blir betegnet som norsk gull bidro mer enn noe annet til å gjøre Norge til et industrisamfunn. Spesielt årene etter krigen var en gullalder for utviklingen av vannkraften. Så skjedde det et skifte i forbindelse med kampene om Mardøla og Alta-vassdraget. Miljøbevegelsen ble stående igjen med en moralsk seier, selv om Alta likevel ble bygget ut.

Et viktig nasjonalt spørsmål ble avgjort av en majoritet av fremmøtte demonstranter på vidda. De fikk sette dagsorden. Det ble en nasjonalpolitisk belastning å klippe lenker og bære demonstranter ned fra fjellet. Da vindkraften kom, jublet de grønne helt til de så at de som ble rammet av vindturbinene protesterte, men motstanden mot ny vannkraft overlevde. Det er fortsatt vassdrag som kunne bygges ut med mindre synlige miljøavtrykk enn skogen av vindmøller på alle fjelltopper.

Rundt på bygdene er det også stor interesse for utbygging av småkraftverk som fortjener en bedre oppfølging både av NVE, Statkraft og politikerne. Ved utbygging av småkraftverk og flomkraftverk kunne mer energi lagres i magasinene til de store kraftverkene. Så lenge denne mulighetene ikke er skikkelig utnyttet er det meningsløst å snakke om å lagre strøm i batterier som er kostbart og i tillegg gir et energitap på minst 15 prosent. Flere småkraftverk og bedre samkjøring med de store kraftleverandørene kunne utløse en betydelig kraftreserve som sammen med oppgradering av gamle kraftverk ville gi langt mer enn den samlede vindmølleparken. Manglende samarbeidsvilje fra de store kraftselskapene kan her være årsaken til at NVE holder konsesjonene tilbake.

— Johannes Thue, Fredrikstad

Når kraftprisen skjøt i været kom kraftkablene og krafteksporten i søkelyset. Miljøbevegelsen og venstresiden er blitt proteksjonistisk og nasjonalistiske. De glemmer internasjonal solidaritet der vår rene energi skulle bidra til å fase ut kullfyrte kraftverk i Europa. Norsk gass er her også en bidragsyter. Den vil de også ha bort, men plattformene skal elektrifiseres. Da vil den merkelige situasjonen oppstå at gass som kunne produsere strøm på plattformene brennes i kraftverk i Tyskland med det samme CO₂-avtrykk.

Hva vanlige folk mener om miljøspørsmålet varierer, men gradvis har det nok festet seg en erkjennelse av at vi har et menneskeskapt miljøproblem som krever handling, men når det merkes på lommeboken vil dette, sammen med rot og røre på Stortinget føre til redusert tillit til politikerne. Det er lett å tenke at det som skjer er et resultat av politikken som burde vært forutsett og varslet. At et økt forbruk gir økte priser er som forventet. Slik sett er det også etter oppskriften at alle er med og spleiser på de fordelene som staten tildeler de som har råd til å kjøpe dyre elbiler. Det rammer også vanlige folk.

Det vi savner i miljøpolitikken og aller mest fra miljøorganisasjonene og ytre venstre er en større vilje til å gå løs på det største miljøproblemet som er bruken av kull. Problemet er at dette er så omfattende at verden aldri klarer å erstatte dette med fornybar energi. Tar vi blikket bort fra bakspeilet og ser fremover, kan dagens problemer fortone seg som bagateller, sammenlignet med hva vanlige folk skal gjennom når oljeindustrien fases ut. Er det egentlig noe alternativ til fornyet satsing på atomkraft? Det må i tilfelle være at den forbruks-dominerte levestandard, som har skapt problemene, trappes ned.