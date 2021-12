God jul på hjul

Av: Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær Av-og-til

Ølkalender, juleøl, gløgg med litt ekstra, julebord og gløgg med litt ekstra. Vi er flinke til å finne plass til alkohol i jula, og mange drikker mer enn de pleier. Selv om det i mange tilfeller kan være hyggelig sosialt – er det dårlig nytt for biltrafikken.

Alkohol gjør deg nemlig til en dårligere bilfører.

Du blir mer risikovillig og impulsiv, samtidig som du reagerer tregere – og blir dårligere til å vurdere konsekvenser. Det er en farlig blanding, enten du er på vei til eller fra fest – eller på vei til trening med dagen derpå-promille.

I hver fjerde dødsulykke på norsk veier er føreren ruspåvirket. Alkohol øker risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke med 68 gangen, og hver dag gjennomføres 14 000 kjøreturer i alkoholpåvirket tilstand. I fjor ble 10 000 anmeldt for ruskjøring i Norge. Det er alvorlig. Promillekjørere er farlige for seg selv, og oss andre i trafikken.

Derfor jobber vi i Av-og-til sammen med politiet om forebygging av ruskjøring på norske veier. Er du blant dem som skal kjøre bil i jula? Her er tre råd på veien:

12-timersregelen er en myte

Mange tenker at det går greit å sette seg bak rattet 12 timer etter at man drakk siste pils. Slik er det ikke. Du kan fortsatt ha promille. Vær helt sikker på at du ikke har promille, før du setter deg bak rattet.

Si ifra, og si nei

Er du sammen med noen som vil kjøre bil etter at de har drukket? Ta tydelig ansvar og si tydelig ifra om at de ikke kan kjøre bil, eller varsle politiet på telefon 02800.

Planlegg

Godt alkovett handler om å tenke over om man skal drikke og når man skal stoppe. Ha en plan for hvordan du skal komme deg hjem. Kanskje du kan avtale med noen som kan hente deg, eller noen du kan overnatte hos?

God jul!