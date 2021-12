Nobels fredspris til to modige journalister er en viktig hendelse

. (...)

Gårsdagens tildeling av Nobels fredspris til to modige journalister var en uhyre viktig hendelse. Frie medier er selve bærebjelken i det demokratiske folkestyret. Uten full ytringsfrihet – ikke noe demokrati, men full fart mot diktatur og ufred.

En fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og propaganda. — Frode Rekve

I hjemlandet til fredsprisvinner Maria Ressa fra Filippinene, mener president og diktator Rodrigo Duterte, at journalister bør skytes på lik linje med kriminelle og narkomane. Og nettopp i forgårs ble enda en filippinsk reporter skutt på åpen gate i Manila. Bare hittil i år er 22 journalister skutt og drept i landet.

I den kritiske russiske avisa til den andre fredsprisvinneren, redaktør Dmitrij Muratov i Novaja Gazeta, har seks journalister blitt drept siden oppstarten. Muratov sier han aldri kan føle seg helt trygg i vårt naboland.

I forbindelse med at årets fredspris gikk til modige journalister, har også det lille som er igjen av Institutt for Journalistikk i Fredrikstad bidratt. Utenriksdepartementet har i mange år støttet det internasjonale ytringsfrihets-prosjektet Frie Medier med å invitere kritiske reportere fra hele verden til Norge og Fredrikstad og for å drive kursvirksomhet for utsatte journalister i Midtøsten.

Denne uka har modige unge reportere fra en rekke land der det frie ord er truet, vært invitert og samlet på nye Pressens Hus i Oslo. Der har norske kolleger fått høre blodferske rapporter om situasjonen for ytringsfriheten i deres hjemland, og våre utenlandske kolleger har fått grundig kjennskap til hvilke mekanismer vi har for å sikre ytringsfriheten i Norge.

Vårt Land topper faktisk for tida lista til «Reportere uten grenser» over land der pressefriheten er størst og best utviklet. Det er noe vi nordmenn faktisk kan være veldig, veldig stolte av.

[ Maria Ressa: Nobelprisen er en beskyttelse ]

Våre utenlandske kolleger blir også overrasket over å få vite at en liten (verdens) by som Fredrikstad har to dagsaviser på nett og papir med ulikt politisk verdigrunnlag, et lokalt rikskringkastings-kontor med tv, radio og nett pluss en egen helt uavhengig daglig nettavis.

I tillegg er det svært høy trafikk på sosiale medier i Plankebyen. Våre kolleger lurer på om det skjer så mye at det kan være stoff nok for så mange medier bare i en forholdsvis liten fredelig provinsby? Når vi forteller at mye av plassen brukes på meningsutveksling og debatt om alt mulig, bryter de ut i spontan applaus.

[ Kronikk Frode Rekve: Kampen for ytringsfrihet ]

Selv om mange makthavere rundt omkring i verden hater kritiske journalister og medier som driver undersøkende journalistikk, er det ingen tvil om at en fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og propaganda. I Norge vet vi hvor viktig ytrings- og informasjonsfriheten er for at folk skal kunne sette seg inn i alle slags saker og være med å bestemme. Pressefriheten er på mange måter selve drivkraften i demokratiet.

Årets fredspris har stort sett blitt mottatt med glede og begeistring i alle leire. Det er et godt tegn. Vi pressefolk har lov til å føle oss litt ekstra stolte denne helga.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen