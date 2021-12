Viken fylkeskommune har gått på politisk tomgang i to år

Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er læreren. Derfor vil en satsing på kvalifisering og videreutdanning av lærere, og å styrke lærernettverkene mellom skolene, gi resultater. Vikenskolen skal ha et kompetansemiljø som bidrar til å løfte den enkelte lærer, den enkelte elev og skolene i Viken. Derfor skal Viken, etter Høyres mening, ta initiativ som skoleeier til å organisere et godt lag rundt læreren i Vikenskolen. Det er en av Høyres hovedsatsinger i budsjettet.

I tillegg til å styrke faglig kompetanse i undervisningsfagene må Viken fylkeskommune også gi lærere, miljøarbeidere, rektorer og annet personell på skolene de riktige verktøyene for å håndtere situasjoner og hendelser som vedrører elevenes psykiske helse. Det ved tilby ansatte etter- og videreutdanning med psykisk helse i skolen som fokus. Høyres forslag, med satsing på de ansatte i Viken-skolen, ser dessverre ikke ut til å få flertall ved budsjettbehandlingen, men vi viser et politisk alternativ.

Høyre foreslår et krafttak for å øke antall læreplasser i samarbeid med næringsliv og kommuner. Vi har et stort behov for dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Arbeidet med å skaffe skoleplasser og læreplasser, i fag med stort fremtidig behov for flere ansatte, er viktig.

Høyre fremmer, under budsjettbehandlingen i Viken, forslag om å gi Viken-elevene en bedre skole, innbyggerne et bedre kollektivtilbud, bedre kulturtilbud og at det tas et krafttak for miljøet, ved å få Oslofjorden inn i en mer positiv utvikling. Vi vil utvikle gode tilbud til innbyggerne i Viken og da må man ta i bruk de mulighetene fylket gir.

Høyre vil ha mer til skole.

— Tore Opdal Hansen, Viken Høyre

Når flere partier så langt har hatt mer søkelys på å avvikle enn å utvikle, er det ikke rart at Viken så langt kan fremvise et trist politisk resultat. Resultatet økonomisk er imidlertid bra. Det regnskapsmessige overskudd i 2020 var på 742,1 millioner kroner med et ukorrigert netto driftsresultat på 5,4 prosent. Det kunne i større grad bli brukt på viktige oppgaver i fylket enn det fylkesrådet legger opp til.

Det er min påstand at Viken fylkeskommune har gått på politisk tomgang i to år. Vel, det har vært drift av de tre tidligere fylkene, men utviklingen av Viken har vi sett lite av. Fylkesrådet har hatt muligheten til å legge fram mange saker, som kunne vist at det nye Viken fylke var akslet for tunge løft. Det må ha skortet på viljen.

Dagen etter det kommende fylkestingsmøtet skal fylkesrådet legge fram sin innstilling om hva som bør skje med Viken. Saken skal sendes på en høringsrunde bl.a. til kommunene før den endelig behandles i fylkestingets februarmøte.

Ved et vedtak om videre drift i februar bør fylkesrådet få inn et høyere tempo i sitt arbeid. Ved vedtak om avvikling kan tomgangskjøring fortsette og et krevende arbeid med å etablere tre nye fylker fra 1. januar 2024 starte. Hva som blir bedre og billigere økonomisk og strategisk ved en oppdeling skal bli interessant å høre fra dem som har det som alternativ.

