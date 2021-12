Fylkesrådet og regjeringen sikrer kollektivtilbudet for våren 2022

Av: Fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (Ap) og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) i Viken fylkeskommune.

Som storsamfunn er vi ennå ikke klare for å vende tilbake til en «ny normal», slik mange av oss trodde tidligere i år. Det er derfor behov for fortsatt betydelig statlig hjelp til kollektivtrafikken.

Vi er glade for at regjeringen nå har varslet at den vil forlenge en kompensasjonsordning for kollektivtrafikken, i første omgang ut mars 2022. Det er viktig for alle som er avhengig å bruke bussen, og for våre klima- og miljøambisjoner.

Fylkesrådet vil også foreslå for fylkestinget 15.–16. desember å forskuttere Viken fylkeskommunes statlige kompensasjonsmidler til Ruter. Ruter vi med det sikres forutsigbarhet gjennom et kortsiktig lån på 200 millioner kroner for perioden januar – juni 2022.

Videre samarbeider Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner med staten om finansiering av kollektivtilbudet gjennom det som kalles Byvekstsamarbeidet. Her har fylkesrådet fått gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner til å opprettholde kollektivtilbudet i Ruters område på dagens nivå.

Fylkesrådet legger til grunn at også tilbudet i Brakar og Østfold Kollektivtrafikk vil være sikret første halvår.

I sum sikrer disse tiltakene et fortsatt godt kollektivtilbud for våre innbyggere i første halvdel av 2022.