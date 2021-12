Juletre til besvær

Av: Sten Helberg, Pippip Ferner, Maya Nielsen

Visit Fredrikstad og Hvaler, Miljøstiftelsen Elv og Hav og Guerrilla Plastic Movement står bak den utskjelte pynten. I hovedsak stillehavsøsters, glasskår og drivved, men også plast fra kanner, Håpets Katedral, patronhylser mm. Alt plukket på strender i Oslofjorden.

Vi ønsket å fokusere på det vi ikke vil ha i sjøen, ved å synliggjøre det på det tradisjonelle treet midt på torget. Dette har skapt mange reaksjoner, og det er det vi ønsket!

Ta for eksempel stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) – en invaderende art som er i ferd med å overta for blåskjell og flatøsters. De sylskarpe skjellene er i ferd med å ta over Oslofjordens badeplasser. Dersom problemet ikke blir tatt tak i, kan vi få ødelagte strender. At ett skjell produserer flere millioner egg hvert år, gjør ikke saken bedre. Tross intens plukking er det fullt på legevakta av badegjester med alvorlige kuttskader.

Derfor ønsket vi å ta i bruk alle skjellene vi fant – for selv om de er aldri så skarpe og uønsket så er de vakre. Dessuten tror vi at dette treet er det første treet som noen gang er pyntet med stillehavsøsters!

Plast er en av de største miljøtruslene vi har. På verdensbasis havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Av det vi plukker av plast i Norge er 77 prosent vårt eget. Og den er like uønsket i havet som stillehavsøstersen. Vi ønsket å gjøre disse elementene synlig som pynt på treet! Sammen med glasskår som er slitt ned av sand og stein og drivved ble dette til rene smykker! Alt ble festet til hampetau og det til sammen ble det laget ca. 150 meter julepynt. To skoleklasser, en barnehage, samt publikum ble også invitert til å bidra.

Men reaksjonene har ikke uteblitt. I kommentarfeltet til Fredriksstad Blad på Facebook diskuteres det! De fleste har forstått, og er positive til hva treet skal formidle, mens andre mener vi har laget «juletreet fra helvete».

Heeeelt bak mål! Skivebom!

– Pynte treet med søppel er ikke noe ok … slike ting kan man påminne folk med ellers … ikke pynte et juletre … nei fysj, sett noe så elendig. Stor skam spør du meg.

– Skal en tur da jeg elsker Gamlebyen, men holder meg unna dette søppeltreet!!! Forsøple Gamlebyen til Jul er det jævligste jeg har sett-

– Thunbergtre.

– Ser ut som noe som har drevet rundt i elva.

Men også de som har forstått det:

– Bare 50+ som er sure for dette eller? Syns det er bra med litt fokus på dette.

– Kjempebra. Bedre å pynte med fantasifulle, resirkulerte objekter enn å sørge for enda mer avfall. God idé!

– Ja. vi kan ønske det så pent og hvitt og rent vi bare vil. Men det er nå ikke sånn virkeligheten er. Stolt av hjembyen min her.

– Treet er pyntet med pynt som barn og voksne i kommunen har laget av å sette sammen stillehavsøsters, drivved, glass og farget plast til små smykker. Alt sammen funnet av strandryddere ved kysten vår. Resultatet er vakkert og minner om tradisjonelle trær, som de så ut før, som mange av oss har vokst opp med og enda har. Langt mer tradisjonelt enn all plastpynt, plasttrær, juletrelys og glitter vi kjøper billig fra Kina nå.

Denne diskusjonen er like viktig som selve juletreet, engasjementet er større enn vi kunne håpe på. Selv sier Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad og Hvaler:

«Et fantastisk prosjekt! Treet stråler uten glitter og fjas, og på avstand ser det ut som et gammeldags juletre fra 1800-tallet. På nært hold er det vakkert. Glass, skjell og tre fra strendene har blitt gjenbrukt, gitt nyttig prat når pynten ble laga av barn og voksne – og skapt debatt når det ble hengt opp. En liten seier til havet.»

Og minner ikke pynten og filosofien bak pyntingen på dette treet nettopp om den ‘gamle tradisjonelle’ pynten man hadde i gamle dagers jul – da man brukte det man hadde for hånden, det man fant i naturen og det man laget selv, ting som kunne skinne og glitre og gjøre treet vakkert og fargerikt? Som appelsiner med nellik, epler, kakemenn, kongler, papirpynt av aviser og gamle smykker. Og er virkelig gjenbruk av det vi finner på strendene mer søppel enn den importerte pynten vi kjøper i tonnevis i julen?

Visit Fredrikstad og Hvaler, Miljøstiftelsen Elv og Hav og Guerrilla Plastic Movement står bak den utskjelte pynten. (Pippip Ferner)

