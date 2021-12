Hva med forbruket og våre etterkommeres fremtid?

Tidligere leder av NHO og formue-eier Ulltveit-Moe og mangemilliardær Frederik Mohn har skrevet og uttalt: «Forurensingen skyldes kapitalismen og materialismen». (Nesten som å lese Engels i 1868). I Norge subsidieres elbileierne med ca. 60 milliarder kroner. Det er som en plasterlapp på en kreftbyll. Den 18 år gamle Greta Thunberg, som i Time Magazine ble erklært årets person i 2020, uttalte: «Vi har ikke oppnådd noen ting».

Toppmøtet nå i Glasgow har bekrefter at jorda har økt forurensingen med 60 prosent – og den vil kunne fortsette å øke. Livsgrunnlaget og en forutsetning for levebrødet, må være at økologien har forrang over økonomien.

Nå har vi hatt Halloween hvor det kjøpes og selges varer for flere milliarder, som folk ikke trenger. Hver dag får jeg SMS-tilbud fra kjeder som vil selge med 40 – 60, ja helt opp til 80 prosent rabatt. Produserer vi mer enn vi trenger? Hva med kapitalismen høytidsdag – «Black friday»?

Klimautslippet til Petter Stordalens privatfly på én måned tilsvarer en nordmanns gjennomsnittlig kjøring av dieselbil i 19 år, skriver Nettavisen. Ifølge Klassekampen vil flere enn 50 prosent av befolkningen i Norge øke oljeutvinningen, og Equinor ønsket å starte oljeboring utenfor Australia, hvor brannene er et godt bevis på miljøutviklingen … og på Stortinget har de slåss om iskanten.

«Det kastes», sa Hareide i programmet «Matsjokket» – hvor det kom det fram at ca. 410.000 tonn fullt brukbar mat ble kastet i året – inkludert 21 tonn daglig med fullt brukbart brød (i Sverige: 240.000 brødskiver daglig). I Norge årlig 250 tonn med godterier – samt mellom 21 og 27 tonn daglig med mineralvann! Det ligger mer enn 620 tonn sauekjøtt på fryselagret, som mange vil ha til fårikål, men lammekjøtt og pinnekjøtt gir større fortjeneste for Kiwi.

Så: Forurensingen til Cruiseskipene? Transportskipene ? … og flypassasjer-trafikken? Drivstoff til de militære kjøretøyer og kampflyene som daglig bruker flere hundre tonn drivstoff – under øvelsene? Nei, Ulltveit-Moe og Frederik Mohn har, som jeg, for lengst sett at vi kjører på første klasse mot den globale miljømessige undergang … og gjør som Donald Trump: «Me and myself – and US first». Jeg har ti levende barnebarn, og nå tre flotte oldebarn. Hva med dem?

Odd Løkkevik (Privat)

