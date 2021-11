Aldri likegyldige til FFK

. (...)

FFK har innfridd over alle forventninger i årets fotballsesong. Laget rykket opp fra traurige nivå 3 i fjor og har nå tatt en flott 4. plass i OBOS-ligaen allerede før ettermiddagens siste seriekamp. Vinner FFK sine kvalifiseringskamper fram mot jul, kan fotballfolket i Fredrikstad faktisk glede seg til eliteseriespill på Stadion igjen bare om noen få måneder …

Det vil i så fall være en fotball-bragd av de sjeldne! Men nettopp rødbuksene har greid dette tidligere, for snart 20 år siden, og et inderlig håp er tent. Fotballbyen hadde imidlertid ikke vært Fredrikstad, hvis vi ikke samtidig hadde hørt enkelte høylytte negative og pessimistiske stemmer. Det er nemlig ikke bare i Sarpsborg det heter «nøttern’e».

De aller mest grinete brøler som vanlig om at A-lagets trenerne må få sparken hurtigst mulig og nye kostbare stjernespillere kjøpes inn. Heldigvis har fotballklubbens ledelse, trenere og spillere bred støtte for sin framoverrettede spillestil og sin stabile, moderne og edruelige drift av klubben. FFK har de siste årene blitt en mye åpnere og tillitvekkende sportsklubb både internt og ut mot publikum og samfunnet.

Nå er det ikke bare A-laget til FFK som har innfridd i år. FFKs nye damelag har også rykket opp, og skal spille på nest øverste nivå for kvinner her i landet i kommende sesong. Rekruttlaget har holdt skansen i 3. divisjon og junior- og guttelagene gjør det også bra. For ikke å snakke om FFKs berømte Gatelag. En juvel i FFK-kronen.

Fotballklubben holder med andre ord fin og stødig fart framover. Det virker lovende og smart at årets studietur for styre og ledelse ikke gikk til eksotiske klubber i utlandet, men til forblåste og hardtarbeidende dyktige Bodø Glimt i Nord-Norge. Der hadde åpenbart FFK- ledelsen mye inspirasjon å hente og ett og annet å lære. Bravo!

I et usedvanlig åpent og nært intervju med hovedtrener for A-laget, Bjørn Johansen, i Fredriksstad Blad denne uka, forteller «Bummen» utilslørt om egne personlige indre forandringer etter at han kom til FFK. På eget modig initiativ har han tatt offentlig sjølkritikk av den stilen han hadde som trener helt i starten i Fredrikstad.

Fra å være en hissig og litt enøyd fotballfaglig stabeis har han lagt om til en inkluderende lederstil med hovedvekt på dype, nære og gode menneskelige relasjoner med alle spillerne uten å miste fotballgløden og temperamentet. Det er godt gjort, og forvandlingen synes ute på banen. FFK ser i dag ut som en sammensveiset, humørfylt kameratgjeng som står last og brast med hverandre på trening og i kamp samtidig som de krever nådeløs og full innsats av hverandre.

Det er synd at ikke flere store og små klubber verdsetter denne type medmenneskelighet, identitet, medbestemmelse og fellesskap i fotballhverdagen. Det er trist å se hvordan for eksempel storklubben Manchester United nettopp har sparket Ole Gunnar Solskjær som trener. Solskjær har åpenbart svært gode menneskelige verdier og prinsipper i tillegg til sine fotballkunnskaper. Men når han ikke oppnår gloriøse toppresultater hurtig nok, er det rett ut.

Internasjonal toppfotball har vært big business lenge, og penger og makt rår. Trenere og spillere får meningsløst godt betalt, samtidig som de er fritt vilt. Korrupsjon, hvitvasking, pengebegjær og hensynsløs behandling av folk preger mye av sporten. Lederne i fotballens felles topp-organisasjon, FIFA, er gjentatte ganger tatt i juks og fanteri uten at det får særlig alvorlige konsekvenser. Overkorrupte FIFA-ledere får en sjelden gang sparken, men de erstattes gjerne av nye folk som også fort blir veldig glad i svarte penger.

Det tydeligste og mest skrikende eksemplet er det forestående fotball-VM i den pill råtne, men styrtrike arabiske staten Qatar. Det er en skam at ikke dette mesterskapet blir boikottet og avlyst. Jeg har selv vært der flere ganger og sett hvordan rasismen praktiseres i dagliglivet og hva slags skammelige vilkår de aller fleste fremmedarbeiderne må jobbe under i den udemokratiske gulf-staten. Amnesty og andre internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner protesterer til ingen nytte.

Tidligere denne uka ble to norske NRK- journalister arrestert og fikk tv-utstyret sitt beslaglagt i Qatar. De hadde bare utført helt vanlig undersøkende reportasjearbeid i landet. Myndighetene var redde for at norske TV-seere skulle få et negativt inntrykk av VM i Qatar. Og hva sier FIFA til dette åpenbare bruddet på ytringsfriheten? Ingen ting. FIFA bare toer sine hender, smiler og gleder seg til VM …

Tenk om barnehagene våre, skolen, arbeids- og næringslivet, ja hele samfunnet vårt skulle innrettes og styres etter slike uverdige prinsipper som mål for virksomheten? Det er nesten ikke til å holde ut at nettopp fotballen, dette uskyldige, men akk så spennende spillet, som så mange av oss er så fryktelig glad i, skal preges av brudd på menneskerettighetene, åpenbar korrupsjon, pengebegjær og juks på toppnivå. Hvor lenge skal vi tåle det? Når har vi fått nok?

Mens FIFA sakte råtner på rot, kan vi minnes den radikale Mot Dag-stifteren Erling Falk. For over 100 år siden hevdet han med glød at våre prinsipper ikke må stå i veien for våre handlinger. Med dette oppfordrer vi alle FFK- tilhengere til trøstig å legge veien til stadion nå i ettermiddag. Vi vet at vi heier på en demokratisk styrt, åpen, sunn og godt drevet fotballklubb. Oppfordringen gjelder også spesielt(!) om å møte manns- og kvinnesterke opp til kvalifiseringskampen til eliteserien på Fredrikstad Stadion om ei drøy uke, mandag 6. desember

Nei til korrupt toppidrett! Heia FFK!

