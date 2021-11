Gode løsninger krever ro og samhold

Høyre er for valgfrihet. I dette ligger at man må ha alternativer å velge mellom. Ved valg av sentrale posisjoner tar man stilling til både person og partiets fremtidige retning. Da kan det være klokt å lytte til hvilken kurs medlemmer og velgere ønsker. Fredrikstad Høyre skal 24. november velge sin ordførerkandidat. Et slikt valg kan gjøres ved at medlemmene må velge blant flere kandidater.

Nominasjonskomiteens innstilling burde være velkjent for de fleste. Komiteen har vurdert flere kandidater og levert sin innstilling, den var også enstemmig. Dette er et tydelig signal. Selv om det selvsagt er mulig å utfordre innstillingen, da dette er innenfor de demokratiske spillereglene, akter jeg ikke å gjøre dette, da det lett kan oppfattes som tegn på indre splid noe som ikke er til partiets gagn.

Abraham Lincoln sa i en tale med klar referanse til Markus-evangeliet (3:25): « … et hus i strid med seg selv kan ikke bli stående».

Det er derfor nå bedre å forene krefter og energi i Fredrikstad Høyre i det fremtidige arbeidet med program og nominasjon av den kommende bystyregruppen.

Fredrikstad er en by i vekst med et stort potensial, men også utfordringer.

Miljø- og klimautfordringene er ikke bare nasjoners og Norges anliggende, også kommunene må bidra. Fredrikstad er intet unntak, og utfordringene fordrer at kommune, næringsliv, akademia, frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne selv sammen bidrar med bærekraftige løsninger.

De sosiale ulikhetene i Fredrikstad er velkjente og en av flere årsaker til at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Den lave valgdeltakelsen ved årets stortingsvalg i flere deler av kommunen speiler ofte levekårene og burde gi grunn til bekymring hos mange. Paradoksalt har de partiene som gikk høyt på banen i stortingsvalget med fokus på nettopp sosial ulikhet ikke evnet å komme med løsninger på nettopp dette i Fredrikstad, hvor de selvsamme partiene i en årrekke har utgjort det politiske flertallet.

Fredrikstad Høyre har gjentatte ganger påpekt at utdanning og arbeid er viktige virkemidler for å endre dette. En god skole krever egnede bygg og motiverte ansatte. Skal man snu trenden der arbeidsplasser faktisk forsvinner fra Fredrikstad, må det legges til rette for vekst og utvikling hvor man har en positiv holdning til næringslivet og viser forståelse for bedriftenes behov. Det betyr tilgang til areal, effektiv og kompetent saksbehandling i kommunen samt et konkurransedyktig skatte- og avgiftsregime.

Fredrikstad Høyre vil fram mot valget i 2023 lytte til velgerne om hva som opptar dem. Våre medlemmer vil inviteres til å diskutere og velge mellom alternativer for slik å komme fram til de rette løsningene for å møte utfordringene – men fremfor alt gjøre Fredrikstad til et enda bedre sted å bo, leve og virke for våre innbyggere.

Det er dette Fredrikstad Høyre skal bruke tid og energi på.

Derfor gratulerer jeg Arne Sekkelsten – som utvilsomt er en meget engasjert og dyktig politiker – med nominasjonen, og ønsker ham lykke til videre inn mot valget i 2023 hvor vi alle skal bidra på en konstruktiv måte.

Avslutningsvis ønsker jeg å si hjertelig takk for all støtte samt gode og velmenende råd jeg har mottatt i denne prosessen.

