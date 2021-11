Smått, grått og pinlig

For å ta det første først: De endringene som blir foreslått når det gjelder skattepolitikken, er i virkeligheten minimale. De som tjener under 750.000 kroner i året får riktignok noen kroner mindre i skatt, og de som tjener over 750.000 får enten uendret eller noen kroner mer i skatt. I tillegg blir det en økning i formuesskatten. Men i sum er det bare en endring på 3–4 milliarder kroner, langt unna de 40 milliardene de ulike Solberg-regjeringene samlet ga i skattelette – i all hovedsak til de rikeste.

Ikke så merkelig at de som sitter med de største formuene og de største inntektene har vært stille etter at forslaget ble lagt fram. De ser jo at de på ingen måte er truet og kan le hele veien til banken.

De som sitter nederst ved bordet og som har vært permittert i lange perioder under pandemien, er det annerledes med. Til tross for løfter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at de skulle få feriepenger for permitteringsperioden, får de ikke en krone. Tillitsvalgte i LO omtaler det som katastrofalt. Det kan ikke bli stående.

SVs Kari Elisabeth Kaski var krystallklar: – For smått og for grått. Hun pekte på at den nye regjeringens forslag – utrolig nok – har en svakere klimaprofil enn de borgerliges. Kutt i veibruksavgiften fører til at økningen i prisene på bensin og diesel blir mindre enn i det forslaget som kom fra Solberg-regjeringen. Typisk nok kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kjørende med det nye budsjettforslaget i sin dieselslukene pickup.

Vedum syntes åpenbart selv det var kjempemorsomt, for oss andre var det bare pinlig. For ikke å si direkte flaut.

Styrk kollektivtilbudet

Apropos bilkjøring: De siste månedene er det blitt mer og mer tydelig at folk har fått nye transportvaner under pandemien. Folk vender ikke tilbake til tog, buss, bane eller trikk for å komme seg på jobb – de kjører bil. Dette er blitt et problem for kollektivselskapene som har varslet store kutt i tilbudene dersom mønsteret ikke snart endrer seg.

Men hva gjør Støre-regjeringen? Så godt som ingen ting. Det eneste svaret finansministeren kommer med er å vise til noen millioner kroner ekstra i frie midler til fylkeskommunene. Det er med andre ord de som selv må ta ansvaret for å redde kollektivtrafikken. Her må det settes inn mye mer fra sentralt hold for å stimulere til økt bruk av miljøvennlige transportmidler. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vet godt hvor populære byfergene i hjembyen Fredrikstad ble da tilbudet ble gratis for noen år siden.

Undertegnede er blant dem som ville ha et regjeringsskifte ved høstens valg. Åtte år med borgerlig styre var mer enn nok, ikke minst fordi Fremskrittspartiet hadde så stor innflytelse. Men et regjeringsskifte er ingen garanti for at det blir en reell endring på politikken som blir ført.

Det haster

I særlig grad SV, men også Rødt og MDG, får en viktig rolle i ukene som kommer. De må stille klare betingelser og sørge for at budsjettet som blir vedtatt er noe helt annet enn det vi ser nå. Aldri før har forutsetningene for å få til reelle og merkbare endringer til beste for vanlige folk og for klimaet vært bedre etter et stortingsvalg. Mandatet og forventningene fra velgerne er helt tydelig.

Vi har ingen tid å miste.

