Gangfelt, refleks, syklende og bilister

Som bilister blir vi stadig overrasket når vi kommer til et gangfelt. Her blir vi ofte møtt av gående, elsyklister og vanlige syklister. Fotgjengere skal føle seg trygge, men da bør de se seg for og ikke bare «glane» på mobiltelefon.

Jeg leser til stadighet om fotgjengere i gangfelt og bilister som skal stoppe. Av egen erfaring må jeg si dette ikke er lett i mange tilfeller. Ser til stadighet at fotgjengere krysser gangfelt som om retten alltid er på deres side.

Jeg er ening i at fotgjengere skal føle seg trygge i gangfelt og at bilister stopper, men da bør også disse bruke «hue». Se til høyre og til venstre, før de beveger seg ut i gangfeltet.

At det er spesielt nå på denne årstiden og at det ikke brukes refleks gjør ikke situasjonen lettere. Dessverre er det mange syklende som uten videre passerer et gangfelt sittende på sykkelen i god fart, også noen med «øya» i mobilen. Jeg vil også trekke fram de som sykler på sykkel- og gangvei at de viser bedre sykkelvett, gir tegn og avpasser farten. Ofte har jeg blitt nokså skremt når de kommer farende bakfra, uten å gi signal.

