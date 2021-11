Bekymringsfull utvikling i Fredrikstadskolen

Plan for skolebygg mot 2040, samt kvalitetsmeldingene for skolen og barne- og familietjenestene, viser en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk og et utfordringsbilde som Arbeiderpartiet og de rødgrønne samarbeidspartiene ikke har evnet å gjøre noe med.

Arbeiderpartiets manglende evne og vilje til å vedlikeholde kommunens skolebygg er velkjente fakta, nå er Arbeiderpartiskolens forfall også bekreftet i Plan for skolebygg mot 2040 som nå legges fram til politisk behandling. I tillegg til et bygningsmessig forfall og mangel på vedlikehold, ser vi at det er mangel på lærerarbeidsplasser, kontorer til helsesykepleiere og elevtjeneste, samt at det er mangel på spesialrom til blant annet musikk, naturfag og gym. Dette påvirker selvsagt arbeidsmiljøet til både ansatte og elever, og i sum er dette bekymringsfullt fordi det kan påvirke læringsresultater og derfor også gjennomføringsgraden i videregående skole.

I tillegg viser elevundersøkelsen at altfor mange elever opplever å bli mobbet.

Kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Fredrikstad viser et lavt og fallende mestringsnivå i skolen som gir grunn til bekymring. Resultatene på nasjonale prøver og standpunktkarakterer viser at for mange elever er på de laveste nivåene, og det er relativt få elever på høye mestringsnivåer. I et sentralt fag som matematikk ligger vi nå under nasjonalt nivå, og vi ser en markant økning av elever som får karakteren 1 og 2. Grunnskolepoengene viser også en markant og tydelig nedgang, det betyr at elevenes gjennomsnittskarakterer har blitt dårligere. Dessverre ser vi også en økning i andelen elever som av ulike grunner er fritatt for vurdering, og elever som får IV grunnet manglende vurderingsgrunnlag. Dette er en bekymringsfull utvikling fordi det kan føre til at færre elever er rustet til å gjennomføre videregående opplæring.

Kvalitetsmeldingen for barne- og familietjenestene viser at det er en rekke utfordringer og bekymringsfulle utviklingstrekk innenfor hjelpetjenestene. PP-tjenesten ser en stor økning i antall elever som henvises med stort skolefravær, og en økning i antall henvisninger hvor det bes om utredning av lese- og skrivevansker/dysleksi. Skolehelsetjenesten melder om en økning av psykisk uhelse blant ungdom, noe som er i tråd med Ungdata undersøkelsen som viser en stor og økende andel ungdom som opplever psykiske plager, for eksempel håpløshet, tristhet og bekymringer. I tillegg viser elevundersøkelsen at altfor mange elever opplever å bli mobbet. Dessverre er det også slik at Fredrikstad ligger langt under snittet blant ASSS kommunene når det gjelder antall helsesykepleiere. I sum blir også dette en bekymringsfull utvikling, fordi det åpenbart vil kunne påvirke læringsresultatene og derfor også gjennomføringsgraden i videregående opplæring.

Utfordringsbildet i Fredrikstadskolen er stort og omfattende. Vi må derfor prioritere skolebygg, skolemiljø, skolehelsetjenesten og elevenes læring bedre enn det som til nå er gjort. Verdibevarende vedlikehold må prioriteres og forvaltningen av formålsbygg bør organiseres på en bedre måte. Kommunen må også få på plass bedre tiltak for å rekruttere helsesykepleiere, skolen må bli dysleksivennlig, samt prioritere tidlig innsats og intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever som har utfordringer med dette. Det er også viktig at Fredrikstadskolen fortsetter med god kompetanseutvikling slik at alle elever møter en lærer med solid kompetanse i faget sitt, derfor er det bekymringsfullt at den nye regjeringen vil reversere kompetansekravene til å undervise i norsk, engelsk og matematikk.

Pandemien har satt elever og ansatte i en utfordrende situasjon, og deler av den uheldige utviklingen kan ha blitt forsterket av pandemien. Uansett er det viktig at skolene nå fanger opp elever som har blitt hengende etter faglig, eller sliter med psykisk uhelse. Så må ansvarlige politikere sørge for gode rammefaktorer som kan bidra til god læring, samt et trygt og godt skolemiljø slik at elevene blir rustet til å fullføre utdanningsløpet og videre deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.