Ja, til Bypakke 2 - men ta hensyn til taxinæringen

Norges Taxiforbund avdeling Østfold har gått nøye gjennom dokumentene i saken. Vi har registrert at dette skal behandles i kommunestyret i Fredrikstad den 9. desember og i kommunestyret i Sarpsborg den 16. desember, og vi har følgende innspill i til de folkevalgte i denne saken.

Den manglende fremkommeligheten i både Fredrikstad og Sarpsborg er en stor utfordring for taxinæringen i begge byene.

Bypakke Nedre Glomma fase 2 er, etter vårt syn, en gavepakke til Nedre Glomma som må tas imot med åpne armer. Man får her store bidrag fra staten, som vil gi byene et stort løft. Bedre fremkommelighet, bedre kollektivtilbud, bedre og tryggere for syklister og gående, og ikke minst et bedre miljø i byene.

Ja, trafikantene skal være med å betale for gildet via bompenger, og det er aldri populært. Men drosjenæringen er villig til å ta sin del av dette, men det er to ting som vi må påpeke angående bompenger.

Det må være et tak, som foreslått, på hvor mange passeringer man må betale for per måned.

Det er også en relativ stor prisforskjell på biler over og under 3.500 kilo. Taxinæringens maxi taxi, som er godkjente for transport av passasjerer sittende i rullestol under transport, veier over 3.500 kg. Vi mener disse må behandles som biler under 3500 kg. Det vil være helt feil om en passasjer som sitter i rullestol skal betale mye mer enn andre trafikanter. En slik ordning finnes i bomringen i Oslo, og det må også innføres i Bypakke Nedre Glomma.

Det er tidligere et politisk vedtak på at taxi er en del av kollektivtilbudet i Østfold, og dette skal nå bekreftes i Bypakken. Alle veier som får egne kollektivfelt, skal skiltes for buss og taxi.

Alle tiltakene som skal settes inn er svært positive og helt nødvendige for Nedre Glomma, men vi er sterkt bekymret for fremkommeligheten i utbyggingsfasen. Vi ser at dette vil ta flere år, og det har lett for at byggeprosjekter skaper problem for trafikken. Vi tåler egentlig ikke ting som skaper større problem enn vi allerede har. Vi har ansvar for at elever kommer tidsnok til skoler, og pasienter rekker sine timeavtaler hos behandler.

Vi ber derfor at det tas spesielt hensyn til fremkommelighet også i utbyggingsfasen.

Støtt opp om Bypakke nedre Glomma fase 2!

