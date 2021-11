Hvor var Østfoldmuseene, som fagmuseum for kysthistorien?

Når det gjelder forskning på, og formidling av, kunnskap om kystens historie og båttradisjoner, viser erfaringer at det både på Vestlandet og i Nord-Norge har vært utviklet en langt sterkere interesse og oppfølging av dette, enn hva tilfellet har vært i vår del av landet. Ett av «hullene» i den historiske kunnskapen om båttradisjoner i sørøst Norge er Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad, nå i gang med å tette gjennom å bygge en replika av en losskøyte anno 1860. Skøyta som allerede er gitt navnet Arnt Otto, vil forhåpentligvis være seilingsklar senest i 2024.

Med støtte fra Riksantikvaren og Østfold Historielag, ble det 4. og 5. november arrangert et meget spennende seminar i Amfigrotta om nettopp Hvalerskøyta og den båtbyggertradisjon denne båten står i. 30 deltakere både fra vårt distrikt, Hardanger Fartøyvernsenter, fra miljøer i Sverige og fra Forbundet Kysten, var disse dagene samlet til fagseminar både med kulturhistoriske temaer og mer faglig fordypende temaer på dagsorden. Kort kan jeg nevne foredragene som ble holdt under seminaret:

Historien om Hvalerskøyta, tidligere leder av Kystmuseet Hvaler, Morten Skadsem

Losvirksomheten i Norge på 1700 tallet, generalsekretær i Forbundet Kysten, Per Hillestund

Tradisjonelle seil – Seilmaker Marius Berg – stipendiat som seilmaker: Marius vil bruke vårt prosjekt som basis for sitt stipendarbeid i Norsk Håndverksinstitutt

Repslager ved Hardanger Fartøyvernsenter Sarah Sjøgreen om tradisjonelle seil og tauverk av naturfiber

Fredrik Lejonhuvud om sitt doktorgradsprosjekt «Brutte håndverkstradisjoner»

Dette seminaret fremstår så vidt vellykket, at det er rimelig sikkert av vi allerede neste høst arrangerer et tilsvarende seminar med tanke på å følge prosjektet med å bygge losskøyta Arnt Otto.

Ett hjertesukk hører imidlertid med her. Hvor var Østfoldmuseene/Kystmuseet Hvaler som fagmuseum for kysthistorien? Det burde være en selvfølge at et slik tema som det Hvalerskøyta representerer hadde gitt grunnlag for deltakelse.

– Arbeidet kommer til å tette et hull i kysthistorien, sier båtbygger og nestor Gunnar Eldjarn ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Her sammen med Paul Henriksen, leder Hvaler kulturvernforening, Andreas Pagander, Maritime Center i Fredrikstad, Thor Ivar Olsen, Hvaler Kulturvernforening og Morten Skadsem, tidligere leder av Kystmuseet Hvaler. (Tomm Pentz Pedersen)

