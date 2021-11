Kommunens økonomiske situasjon krever prioriteringer, også innenfor eiendomsforvaltningen

«Something is rotten in the state of Denmark» lot salige Shakespeare «Marcellus» si i sin berømte tragedie «Hamlet». Det er ikke bare lukten av mugg dårlig vedlikeholdte kommunale bygg i Fredrikstad har til felles med de mørke kjellergangene på Kronborg slott. Eimen av forfall ved det oppdiktede hoffet ved Øresund som også kan fornemmes i høyst reelle skolebygg, skyldes i begge tilfeller regimets styring – eller mangel på sådan.

[ Kommunale eneboliger i fritt (for)fall ]

Den bekymringsverdige tilstanden ved mange kommunale bygg skyldes manglende vedlikehold. Dette skyldes igjen, slik Høyre ser det, manglende politisk styring og prioritering over lang tid. Konsekvensene av den kompakte rødgrønne majoritetens langvarige unnfallenhet i økonomistyring og forvaltning med fravær av klare signaler til administrasjonen ser vi nå resultatet av, tydelig manifestert i en bygningsmasse som er i en kritikkverdig forfatning.

Det samme kommer også fram i årets budsjettutkast, hvor manglende politisk ledelse har brakt Fredrikstad kommune i en meget alvorlig situasjon. Omfattende innsparingsgrep varsles, men er så langt ikke synliggjort. Derimot kommer det fram, at mens vi venter på at driften skal strammes inn, sendes regningen, for å rette opp miseren, til innbyggerne og næringsliv i form av økt eiendomsskatt.

Eimen av forfall ved det oppdiktede hoffet ved Øresund som også kan fornemmes i høyst reelle skolebygg, skyldes i begge tilfeller regimets styring – eller mangel på sådan. — Eivind A. Leister (H)

Vedlikeholdsetterslepet i Fredrikstad kommune har bygget seg opp over mange år og utgjør nå nesten 2 milliarder kroner. Politikerne har lenge blitt forespeilet en handlingsplan av administrasjonen hvordan dette skal bedres. Planen foreligger per dags dato ikke. Det er riktignok varslet at i løpet av 2022 skal en vedlikeholdsplan for helse- og velferdsbygg komme. Mon tro når vedlikeholdsplanen for skolebygg kommer? Høyre har gitt klart uttrykk for vår utålmodighet i denne saken.

[ Dag Strømsæther: – Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat ]

En forklaring på vedlikeholdsproblematikken er manglende midler. Slik driften av kommunen er i dag er det forståelig. De 38 millionene som Solberg-regjeringen bevilget Fredrikstad kommune til vedlikehold, kom derfor følgelig godt med. Høyre har vært tydelig på at kommunes økonomiske situasjon krever prioriteringer, også innenfor eiendomsforvaltningen. Vi ønsker å selge bygg som kommunen ikke trenger til sin drift, en prosess som så langt også har vist seg svært langdryg.

Den siste innsatte forlot fengslet i Gamlebyen, som eies av kommunen, for 12 – tolv – år siden. Deretter har det stått tomt! Høyre er betenkt over å øke eiendomsporteføljen ytterligere, så lenge midler til vedlikehold ikke finnes. Byggene hvor kommunale tjenester blir utført må ikke nødvendigvis være kommunale. Her ønsker Høyre å se på flere alternativer. Det politiske flertallets skepsis til private barnehager og oppkjøp av disse er en politikk Høyre ikke støtter, snarere tvert imot.

Debatt: Fredrikstad bibliotek er vernet, og som samfunn bør vi også verne om det

Takket være nettopp private aktører har Fredrikstad kommune tilnærmet full barnehagedekning. Den kommunalt eide barnehagen på Rolvsøy forfalt over mange år, til slutt måtte den rives og bygges på nytt, noe som medførte at kommunen måtte investere 71 millioner. Høyre er kritisk til bygging av nytt bibliotek. Vi bør også vurdere om eksisterende brannstasjon kan tilpasses fremtidens behov. De mest klimavennlige byggene er de som ikke bygges!

Det politiske flertallets og administrasjonens skepsis over private initiativ, også når det gjelder bygg som skal huse kommunale virksomheter, deles derimot ikke av Høyre. Vi er positive til å vurdere alternative løsninger for å løse kommunens behov for nødvendige arealer. Dette har blitt gjort med hell i mange kommuner. Alt bør ikke eies kommunen, spesielt ikke når den langvarige mangelen av politisk styring av kommunens drift har medført at det ikke finnes penger. Eller som det heter i «King Lear», også en tragedie av Shakespeare: «Fra ingenting kommer ingenting».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen