Miljøvennlige Moss Lufthavn Rygge

Over 30.000 har nå underskrevet for å åpne Moss Lufthavn Rygge, framfor en ny rullebane på Gardermoen. Miljøpartiet de grønne (MDG) måtte selvfølgelig gulpe opp negative kommentarer til fordel for toget. Fly fra Rygge er et glimrende miljøtiltak. Følger ikke motstanderne med?

La meg oppsummere fakta og alt som taler for dette: For oss sør og øst i landet, eller Viken som det nå heter, er et tett befolket område med stort behov for hurtig transport til utlandet og til dels nordover. Med Gardermoen må vi kjøre vel to timer nordover, motsatt vei av dit vi skal. Med andre ord 300 kilometer bortkastet i tid og drivstoff.

Gjenåpning av Rygge er mer miljøvennlig enn de fleste kan forestille seg. — Ulf Tolfsen, Fredrikstad

Med den vanlige innsjekkingens rutiner snakker vi om 4 1/2 time fra vi drar hjemmefra til flyet går. Fra Rygge trenger de fleste kun 2 1/2 time. De som sover i klassen, bør nå ha fått med seg at elektriske kortdistanse-fly snart kommer. Fly med rekkevidde på vel 500 kilometer. Fra Rygge når man da Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Malmö og København innen én time.

Det bør nevnes at selv dagens Airbus 320 bruker mindre energi per passasjer og kilometer enn et EU-hurtigtog som går i 300 kilometer i timen. Om litt er 85 prosent CO₂ neutral bio fuel tilgjengelig og da snakker vi en glimrende kombinasjon av miljø og hurtig transport. Vi er også nær hydrogenløsninger som blir tilsvarende miljøvennlige. Produksjon er imidlertid energikrevende. Ok med vannkraft, men siden 80 prosent av energien globalt kommer fra hydrokarboner er selv ikke hydrogen helt rent, annet enn at det ikke slipper ut CO₂ i 10.000 meters høyde. Noe som er meget ugunstig da gassen blir liggende lenge i denne høyden.

Jeg gratulerer Ryggetilhengerne med initiativet som trolig er mer miljøvennlig enn de fleste kan forestille seg. Det er underlig at myndighetene er blinde for disse fakta!

