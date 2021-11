Kommunedirektøren i Fredrikstad svekker elbilsatsingen

Elbilforeningen mener det blir mindre attraktivt å velge elbil om kommunestyret vedtar kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvolds forslag til dyrere parkering.

I forslaget til budsjett for 2022 foreslår kommunedirektøren en betydelig økning i parkeringsavgiften for elbiler. Både i grønn sone, Cityterminalen, Apenesfjellet og St. Hansfjellet foreslås det avgift for elbiler.

Parkeringsrabatt for elbiler er en av virkemidlene kommunen har for å fremme elbilsatsing i Fredrikstad, og vi er skuffet over at kommunedirektøren foreslår å innføre betaling for elbilistene. Stortinget har sagt at alle nye biler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøy, og da må også Fredrikstad kommune bidra til dette.

Redusert parkeringsavgift for elbiler har bidratt til at mange i Fredrikstad har valgt å kjøpe seg elbil. Over 6 av 10 nybilkjøp i Fredrikstad så langt i år er elbiler viser tall fra OFV*. Det er en konsekvens av den gode elbilpolitikken vi har hatt i Fredrikstad.

Nå har kommunepolitikerne en gyllen mulighet for å bidra til at enda flere velger å kjøre elbil. — Robert Nordli, nestleder i Østfold Elbilforening

Vi advarer mot at kommunepolitikerne om at elbilkjøpet vil «gå av seg selv» uavhengig av kommunestyrets vedtak og at det fortsatt trengs en kraftfull elbilpolitikk også lokalt. Til tross for at elbilsalget går bra, er andelen elbiler i den totale bestanden kun 18 prosent i Fredrikstad**.

Kommunedirektøren skriver i budsjettforslaget at elbilsatsingen har bidratt til færre klimautslipp. Østfold Elbilforening ber nå kommunepolitikerne ta tak i saken og stemme nei til forslaget.

Nå har kommunepolitikerne en gyllen mulighet for å bidra til at enda flere velger å kjøre elbil, at utslippsreduksjonen i transportsektoren fortsetter og at luftforurensingen i Fredrikstad blir enda mindre.

Her er kommunedirektørens forslag:

«Gratistilbudet i Apenesfjellet og St. Hansfjellet p-hus er redusert til å gjelde fra kl. 16.00-21.00 hverdager. Gratistilbudet på lørdag og søndag er avviklet. Gratistilbudet i Cityterminalen p-hus (Torvbyen) er avviklet. Parkeringsavgift for elbiler med 50 prosent av ordinær avgift er innført i Apenesfjellet og St. Hansfjellet parkeringsanlegg. Det er foreslått innført parkeringsavgift for gateparkering for elbiler i grønn sone.»

*I perioden 1. januar til 24. oktober i år er andelen elbiler i nybilsalget 66,10 prosent. **Tall fra OFV (Opplysningsrådet for veitrafikk) viser at elbilbestanden i Fredrikstad per 24.10.2021 er på 18,59 prosent.

