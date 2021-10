Oppvekst i pornoens tid

. (...)

De siste dagene har begge lokalavisene i Fredrikstad hatt illevarslende og grundig dokumenterte oppslag om hvor stor plass den råeste pornografi har i de unge barna våres sine liv. Det er forstemmende å lese at svært mange barn helt ned i 11 -12 års alderen ser på den groveste porno på mobilene sine så å si hver eneste dag. Ansatte på overgrepsmottaket frykter med god grunn konsekvensene.

Grovpornoen ligger helt åpent tilgjengelig på internett. Det er bare å søke, så kommer de råeste sexscener til skue. Det er ingen aldersbegrensning og pornoprodusentene spekulerer i fornedrende kvinneundertrykking, grusom vold og frastøtende mishandling av dyr i pornovideoene som barna våre ser.

Det kreves absolutt ingen ting for å komme inn i en verden med tusenvis av sexvideoer av alle kategorier. Søkemulighetene er mange. Ikke engang fantasien setter noen grenser for hva barn og unge kan klikke seg inn på av ekkel, spekulativ, rå porno.

Jeg nekter å tro at ungdom i Fredrikstad synes ekkel grovporno er noe særlig all right. — Frode Rekve

Dette vet jeg, for som god journalist må jeg nesten ha en viss peiling på hva jeg skriver om. Jeg klikket meg derfor inn på et nettsted som heter Pornhub. Hjelpes meg for et hav av «kjønnsorganer i bevegelse», som det så forsiktig het for noen år siden. Her skrever kvinner og strutter menn i alle aldre og fasonger og holder på til det kjedsommelige i alle slags stillinger og omgivelser. Lugging og kvelertak på kvinner og dyp forakt for homofile går igjen. Ekskrementer fra mennesker og dyr er ofte med i filmene for liksom å understreke at sex er skitne greier.

Det er så vemmelig at i hvert fall jeg ble kvalm. Særlig når tanken slo meg at akkurat dette sitter kanskje barnebarna mine og ser på skolebussen. De får trolig også en stri strøm av tilbud om å bli venner med halvnakne damer på sosiale medier takket være Googles algoritmer. Godtar du en slik «venn», kan du chatte om sex hele døgnet, dele bilder av egne og andres kjønnsorganer og få være med i en uendelighet av bisarre sex-forum. Mitt råd er enkelt: Ligg unna!

Hjelpes meg, tenker jeg, og sender noen milde tanker tilbake til de uskyldige bladene med nakne damer fra min egen oppveksts-tid. Da visste vi at det lå noen eksemplarer av bladet Cocktail under avisene og de vanlige ukebladene inne på bordet hos barbereren nede i gata. Disse bladene med noen få bilder av nakne kvinner i ganske kyske positurer vakte stor nysgjerrighet og frydefull begeistring blant oss gutta. Og når sant skal sies, fikk vi etter hvert også se små hefter av litt dristigere sort, hver gang de store gutta kom hjem fra sjøen.

Men den grove, slemme pornoen fantes rett og slett ikke. Pornosjappene og videoene på Svinesund hadde ennå ikke sett dagens lys. Og godt var det. Vi måtte bare prøve oss sjenerte og keitete fram på egen hånd i seksualitetens mystiske, rare, fine og grensesprengende verden. For en tid!

Nå viser Medietilsynets rapport om Barn og Medier, at flere ungdommer har såkalte «pule-venner» slik at de kan øve seg fram til de får en ordentlig, fast kjæreste. Øvingssexen foregår da gjerne etter at de unge har drukket seg godt fulle på alkohol og tør å kaste seg ut i galskapen mer eller mindre ufrivillig. Er det mulig? Det høres så fryktelig kleint ut. Den første seksualiteten mellom unge mennesker skulle jo helst være noe vart, veldig fint, følsomt og ytterst fortrolig.

Forfatter og samfunnsviter Jeanette Kalmar Frøvik fra Fredrikstad slår i boka «Pornoprat» heldigvis alarm om den negative påvirkning dagens lett tilgjengelige rå pornografi har på barn og unge. Hun oppfordrer foreldre og særlig skolen til å tørre å snakke med elevene om porno. Bare gjennom samtaler i trygg åpenhet kan ungdommen og barna lære å forstå hvordan den spekulative og grove pornoen kan bidra til å ødelegge det fine framtidige seksuallivet deres.

Dette krever selvsagt freske uredde lærere som ikke plages av altfor mye sjenanse, og som helst vet hva de snakker om. Men de kan sikkert få hjelp i disse nødvendige pornosamtalene av de modige damene på overgrepsmottaket i Fredrikstad. Ungdommen selv ønsker nok innerst inne å få snakke om porno og ekte, fin sex hvis det skjer i trygge, gode omgivelser.

Jeg nekter å tro at ungdom i Fredrikstad synes ekkel grovporno er noe særlig all right. Og jeg ønsker dem alle et fint og kjærlig seksualliv når tida og alderen er moden for det.