Kan vi ikke bli enige om at det har noe for seg å sprite hendene før vi går inn i butikken?

Etter noen lange, uvirkelige måneder er vi endelig tilbake til en slags normal hverdag. Vi ferdes ute blant venner, vi feirer bursdager og drar på spontanbesøk når vi føler for det. Dette er hyggelig, det er vi nok alle enige om.

Men går det ikke an å komme tilbake til en normal hverdag, samt ta med seg lærdom som gjør livet ikke enklere, men bedre?

Nå har vi med frykt og underholdning lest kampen mellom ‘de paranoide’ og ‘skeptikerne’ i halvannet år, hvor en side sier vi står på kanten til apokalypsen, mens den andre hevder dette bare er som influensaen. Dere tok feil, forresten, begge to.

Helt personlig, må jeg innrømme at det har vært helt nydelig å være frisk så lenge. Jeg og min familie har ikke vært forkjølet, eller hatt omgangssyken; vi har ikke trengt Paracet, nesespray eller slimløsende. Det har vært helt herlig. Og jeg sier dette med en dundrende hodepine, nese som renner og slim som smeller i lungene. Ja, jeg har influensaen. Ja, det kom fra ungene som måtte være hjemme fra skolen en hel uke etter høstferien. Og ja, jeg er utslitt og har gjort meg opp noen tanker.

I Norge har vi hatt 894 dødsfall relatert til covid-19. Det er et lavt tall sammenlignet med andre land, og mye – om ikke alt – er takket være strenge tiltak og denne ‘dugnaden’ vi alle har vært med på.

Influensaen tar vanligvis livet av 900 mennesker i Norge hvert år. For noen år siden, i 2016, døde 1700. Altså en god del mer enn på grunn av covid. Vi er nok alle enige om at hvis covid hadde fått herje fritt uten tiltak, så hadde tallene vært svært annerledes. Så det er klart det er en stor forskjell mellom influensa og covid. Jeg er nemlig litt mer på den apokalypse-siden enn den andre, men jeg prøver å forholde meg til tall og logikk til tross for frykt.

Mitt poeng, som snart har forsvunnet, er dette med lærdom.

Jeg fikk beskjed, som alle andre via Vigilo, at det er mye fravær om dagen og at barn fint kan gå på skolen selv med symptomer så lenge de har negativ covid-test.

Og her er mitt problem:

Noen dør med eller på grunn av covid, andre vet ikke at de har det fordi de ikke har symptomer. Sykdomsbildet er ulikt, det er noe av dette som også gjør det så vanskelig.

Influensaen, derimot, den ser på alle som naturlige fiender og vil at alle skal lide mest mulig. Barn som voksne blir syke, og noen så syke at de dør. Og noen av dem som ikke dør, tror de skal dø fordi de føler seg så elendige. Jeg er en av dem.

Kan vi ikke da, sånn i plenum med logikken på vår side, bli enige om at det har noe for seg å sprite hendene før vi går inn i butikken, samt holde litt avstand om vi føler oss sliten og snørrete? At vi ikke trenger å gå og tafse på all frukt vi ikke skal ha, eller legge tilbake matvarer om vi har ombestemt oss? Hva med å ikke sende barna ut for å leke hos andre barn når de har snørr som renner og smellhoste, bare fordi vi må ha huset for oss selv i en times tid? At vi ikke trenger å dra på besøk til andre om vi ikke er helt i form, bare fordi at vikinger klarer alt så lenge det ikke er covid!

Derfor håndhilser jeg ikke lenger, fordi det kan se ut som at konsensus har bestemt at i en normal hverdag er det OK å snyte seg, nyse, hoste og generelt sprute kroppsvæsker utover, uten å sprite eller vaske seg etterpå forså å tusle rundt å si hei, gi en liten kos her og highfive der. Kjøpe seg et eple, nei forresten – en appelsin – og så håndhilser man pent på kjæresten til naboen som i fjor flyttet inn nedi gata.

Ellers virker det på meg som om mange bruker hurtigtester når de ikke føler seg i form for å være sikker på at det ikke er covid. Selv om hurtigtester egentlig bare skal brukes når man IKKE har symptomer, dette fordi at man har høy virusmengde i kroppen FØR man blir symptomatisk. Ikke når man ligger og lurer på om man egentlig burde ringe ambulansen.

Covid, som influensaen, dreper mennesker. Begge smitter på samme måtte. Begge kan unngås på samme måte med både tiltak og vaksine. Det må da gå an å tenke litt lenger enn det vi tydeligvis gjør nå, eller?

