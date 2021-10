Av: Cecilie Agnalt – Komitéleder kultur, Viken fylkeskommune, Sabina Widenqvist – Administrerende direktør Ramme fjordhotell, Camilla Bache-Mathiesen – Leder og festivalsjef for Miljøfestivalen #Grønneresammen, Bente Jæger – iSarpsborg, Ida Andberg – Lokalbanksjef Sparebank 1, Stine Bjørnstad – Fru Blom og Marit Røttingsnes Westlie – Fru Timian.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.

Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.

Alle jenter skal få muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet. Det vil igjen føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Vi vet at koronaepidemien har ført til flere barneekteskap. Barneekteskap må avskaffes fordi det er farlig for jenters helse. Det hindrer at de utdanner seg og blomstrer. Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv.

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet.

Takk til NRK, som tradisjonen tro samler oss fra by og land til felles innsamling. I år er det Plan International som pengene går til, slik at de kan bidra der hjelpen trengs mest. I hele Østfold vil det være lokale innsamlingsaksjoner. Vi vil også lokalt arrangere lokale ringeaksjoner til næringslivet slik at de kan få muligheten til å bidra til årets TV-aksjon.

Gi så det monner. Du kan gjøre en forskjell. Sammen kan vi gjøre en forskjell!