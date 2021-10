Hvorfor flere bomstasjoner, når man kunne innført veiskatt basert på bilens online data?

Den nye rødgrønne regjeringen har ikke rukket mer enn å få av seg bunaden og finstasen før nyhetene om økende skatter og avgifter presenteres av Solbergregjeringen. Skulle tro de mente å slikke den nye regjeringen oppover ryggen med det nye stats budsjettet.

Bruken av oljepenger skal reduseres og CO2-avgiften skal øke betydelig med den konsekvensen at bensin og dieselprisen vil stige. Nylig kom nyheten om forslag til høyere verdisetting av hus og hytte. Eiendomsskatten vil øke betydelig. Dette vil ramme bolig nummer to og fritidseiendommer som nå skal takseres etter 90 prosent av verdi-/salgstakst.

[ Solgte elbilen og kjøpte dieseldrevet – Gamlebyen-beboer ga opp ladekampen (+) ]

Alle øvrige skatter og avgifter vil også øke og man foreslår utplassering av nye bomstasjoner. Jeg er imidlertid ikke overrasket, men mye av tiltakene er jo direkte motstridende. Etter å ha sponset introduksjonen av elbilen med nær 100 milliarder kroner kommer kravet fra frekke elbileiere om å bygge ut en mengde ladestasjoner over hele landet. Staten har vel ikke sponset bensin stasjonene? Dette vil koste milliarder på grunn av krav til utbygging av elnettet for å tåle ekstremt kraftkrevende ladestasjoner.

Når elbilkampanjen startet lokket regjeringen med gratis parkering og null kroner i bompenger, ved siden av avgiftsfritak. Svært få kunder brydde seg om miljøet. — Ulf Tolfsen

Regjeringen ser ut til å lykkes med sin elbilsponsing, men blir truffet i hodet av en «avgiftsstøvsuger». Skatt- og avgiftsdirektoratet kan ikke være så dumme at de ikke ville se hva som kom til å skje når hele bilparken ble elektrifisert?

[ Debatt: Stopp bompengegalskapen ]

Fredrikstad kommune klager nå over manglende parkeringsinntekter. Dette gjelder vel hele landet? I Dagsavisen Demokraten skriver Erlend Wiborg (FrP) et innlegg om de Rødes forslag til en stor økning i antall bomstasjoner. Helt idiotisk når man kunne innført veiskatt basert på bilens online data. Når elbilkampanjen startet lokket regjeringen med gratis parkering og null kroner bompenger ved siden av avgiftsfritak. Svært få kunder brydde seg om miljøet. For meg er det et under at kundene ikke gjennomskuet myndighetenes kupp. Regjeringen må om kort tid innføre like store avgifter på elbiler som dagens «fossile» kjøretøy – veier og infrastruktur må finansieres. For kun 20 år siden, før elkjøretøyenes tid, gikk minst 50 prosent av bil-inntektene til andre tiltak i samfunnet – og det må fortsette når oljeinntektene faller?

[ Debatt: Det skal lønne seg å velge miljøvennlige alternativer i hverdagen - elbil er et godt alternativ, også i Fredrikstad ]

Staten kjører elbileierne inn i en meget delikat situasjon. Dagens biler vil om få år ha utdaterte batterier, og siden livslengden antydes til 7–8 år vil bruktprisene falle dramatisk. Dagens batterier i en e-Golf koster vanvittige 220.000 kroner fra merkevareleverandøren. Etter fire år vil bare batteriet resultere i et prisfall på 110.000 kroner ved siden av normal prisreduksjon. På en bensin- eller dieselbil er tanken like hel.

Fordelen ved salg av gamle elbiler blir imidlertid at de kan friste med lav pris siden de ikke har betalt merverdiavgift og andre avgifter. Tilsvarende biler med ny batteriteknologi vil trolig koste 40 prosent mer når fulle avgifter innføres, men rekkevidden er spådd til mellom 700 og 900 kilometer. Bare dette vil redusere interessen for eldre elbiler som vil gå på billigsalg.

[ Aldri blitt solgt færre bensin- og dieselbiler ]

Når ny 85 prosent CO₂-ren biodiesel introduseres, og biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer blir like miljøvennlig som elektriske, blir det skikkelig vanskelig å velge. Det virker som myndighetene overhodet ikke har tenkt igjennom konsekvensene av dagens paradigmeskifte, eller så gjør de som flere ganger tidligere; lar vanlige skattebetalere ta kostnadene. Her «krasjer» det når den nye regjeringen antyder reduserte skatter og avgifter for arbeidstakere med årsinntekt under 750.000 kroner.

I dagens miljøkrise er det utrolig at det nye budsjettet legger opp til 10 prosent økning i personlig forbruk. Enda verre er det at man planlegger å øke energiforbruket med over 30 prosent ved økt bruk av data-/skylagring. Det blir interessant framover når regjeringen antyder nullutslipp innen 2050, til tross for at dagens alternative rene energikilder ikke på langt nær vil være nok. Dette står i sterk kontrast til at OPEK forventer økning av oljeforbruket til etter 2040. Hvem har rett?