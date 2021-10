Stopp bompengegalskapen

Nå legges det opp til at bilistene i Nedre Glomma skal betale hele 8,2 milliarder kroner i bompenger fordelt på 24 bomstasjoner. Det er da provoserende å se at AP i Fredrikstad og Sarpsborg er mest opptatt av at kommunen må betale noe, men bilistenes lommebok bryr de seg ikke om.

De som tror at klimautfordringene løses ved å innføre mer bompenger tar feil. Det som skjer når AP, SP, H og de øvrige partiene ukritisk innfører nye bomstasjoner er at folk med svak og vanlig økonomi rammes ekstra hardt. Har man en stram økonomi fra før av vil 20–30.000 kr i året i bompenger være veldig vanskelig å takle.

Vil AP, SP, H og de øvrige partiene støtte FrPs forslag eller vil de innføre tidenes bompengesjokk på bilistene? — Erlend Wiborg, stortingsrepresentant, FrP

Noen politikere sier at flere får begynne å ta kollektivtransport. Slike utsagn viser tydelig manglende bakkekontakt, for det er ikke sånn at i en hektisk hverdag for en alenemor at det er praktisk mulig å ta bussen når barna skal leveres i barnehagen, en skal på jobb, kjøre barn til fritidsaktiviteter, handling etc.

Folk flest er avhengig av bilen og da er bompenger meget usosialt. Nylig hørte vi også at MDG mente at det kun var de rike som kjører bil. Min anbefaling til mine politiske konkurrenter er at de bør komme seg ut av kontoret og prate med folk flest. Da vil de forhåpentligvis forstå hvor usosialt og skadelig bompenger er.

Heldigvis er ikke slaget over. For når saken kommer til endelig behandling kommer jeg på vegne av FrP på nytt til å fremme forslag om full statlig finansiering sånn at vi slipper de nye bomstasjonene og kan få revet de eksisterende. Det har FrP fått til i resten av Østfold, så det er mulig her også. Det avhenger om det er politisk vilje. Vil AP, SP, H og de øvrige partiene støtte FrPs forslag eller vil de innføre tidenes bompengesjokk på bilistene?