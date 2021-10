Dødslek på to hjul

Livsfarlig og selvsagt ulovlig. Men hvordan kan vedkommende ha fått tak i en ulovlig sparkesykkel, tenker du kanskje. Jo, fordi dagens regelverk sannelig ikke er lett å bli klok på.

Ifølge Statens vegvesen er det ingen fartsgrense for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om hastighetssperre på 20 km/t. Videre viser Vegvesenet til at det er produsentene av doningene som har ansvaret for å legge inn en sperre på hastigheten, og at kravet ikke er oppfylt dersom brukeren kan endre på dette.

[ Debatt: Få fortgang i arbeidet med komplette, permanente kjøreregler for elsparkesykler ]

Men det har seg nemlig slik at det er lovlig å selge elsparkesykler som går over maks tillat hastighet på 20 km/t, så lenge bedriftene opplyser om at de er ulovlig å bruke. Og med dette kommer problemene. Så kan man jo også stille spørsmål ved de etiske verdiene til bedriftene som bevisst selger trafikkfarlige elsparkesykler som er ulovlig å bruke.

Transportøkonomisk institutt viser til at en elsparkesykkel er fem til sju ganger farligere enn en vanlig sykkel, dette med normal tillat hastighet. Kjører du da en elsparkesykkel som går i, ja la oss si 65 km/t, kan en jo bare tenke seg hvor risikabelt det er. Ikke bare utsetter du deg selv for livsfare, men også andre trafikanter. Selv som motorsyklist med fullt verneutstyr ville kjøring i denne hastigheten vært forbundet med en viss risiko.

I tillegg til skadekonsekvensene, kan bruken av slike kjøretøy føre til både fengsel, tap av førerkort og forkortning i forsikring hvis du ender opp i en ulykke. Og er vedkommende under straffbar lavalder, er det foreldrene som sitter i klisteret. Senest denne måneden har vi vært vitne til at en far ble anmeldt da poden kjørte i 65 km/t på en ulovlig elsparkesykkel.

[ Elsparkesykler gjør byen bedre ]

Ung i Trafikken applauderer lovlig bruk av tohjulingene, men vi ser med skrekk på dagens tilstander. Kjører du en elsparkesykkel over tillat hastighet er det på mange måter en dødslek.

Heldigvis vil Statens vegvesen invitere barne- og familiedepartementet, Forbrukertilsynet og Markedsrådet til et samarbeid for å se på dagens regler. Et forbud mot å selge elsparkesykler som går over 20 km/t må komme på plass sporenstreks – vi har tross alt ingen å miste.